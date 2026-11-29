Un bahiense de 27 años fue detenido en las últimas horas en Sierra de la Ventana, acusado de agredir a un hombre de 72 años luego de un incidente de tránsito que derivó en una violenta discusión en plena vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 del sábado en la avenida San Martín, a la altura de las vías del ferrocarril, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje observaron cómo un Chevrolet Astra gris se cruzó delante de una Chevrolet Blazer, impidiéndole el paso.

De acuerdo con el parte policial, del automóvil descendió Walter Ezequiel Carrasco Uribe, de 27 años y oriundo de Bahía, quien se acercó a la camioneta y abrió por la fuerza la puerta del lado del conductor.

Los uniformados intervinieron rápidamente para separar a los involucrados y constataron que el conductor de la camioneta, de 72 años y residente de dicha localidad serrana, presentaba lesiones en el rostro.

Según informó el periodista Mariano Badana, el joven le habría propinado varios golpes de puño al automovilista. Además, durante el forcejeo se produjeron daños en la puerta de la camioneta, circunstancia que posteriormente fue constatada por los efectivos.

La Policía estableció que el episodio tuvo su origen en un incidente de tránsito previo, que, según la información extraoficial, habría consistido en un roce entre ambos vehículos unas cuadras antes.

Carrasco Uribe fue arrestado por el delito de lesiones y quedó a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.