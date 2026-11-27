Deportes
Colapinto terminó 12° en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar
El piloto argentino completó 28 vueltas en el circuito de Lusail. Desde las 14 volverá a salir a pista para disputar el segundo entrenamiento.
Franco Colapinto finalizó en el 12° puesto de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, tras conseguir su mejor resultado de la temporada en Las Vegas.
El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1:25.409, a poco más de 2 segundos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien lideró la tanda.
El británico George Russell (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) completaron los tres primeros lugares.
Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, terminó 10°, con un registro de 1:24.874, poco más de medio segundo por delante del argentino.
El piloto de Pilar completó 28 giros, utilizó neumáticos medios y blandos y dedicó el tramo final del entrenamiento a trabajar sobre el ritmo de carrera.
La actividad continuará este viernes desde las 14, cuando se dispute la segunda sesión de prácticas libres.
El cronograma del Gran Premio de Qatar
Viernes 27 de noviembre
- 14:00: segunda práctica libre.
Sábado 28 de noviembre
- 11:30: tercera práctica libre.
- 15:00: clasificación.
Domingo 29 de noviembre
- 13:00: carrera (57 vueltas).
Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.
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