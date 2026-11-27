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Colapinto terminó 15° en la segunda práctica libre del GP de Qatar en una jornada complicada para Alpine
El argentino había sido 12° en el primer entrenamiento. Pierre Gasly sufrió un despiste y no pudo completar la actividad. Antonelli dominó las dos sesiones.
Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en una jornada complicada para Alpine, que sufrió inconvenientes en los frenos de sus monoplazas.
El piloto argentino había terminado 12° en la primera sesión de entrenamientos, con un registro de 1:25.409, a poco más de medio segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La segunda tanda estuvo marcada por dos interrupciones con bandera roja. La primera fue para limpiar un sector del circuito, mientras que la restante se produjo luego de que Gasly despistara y quedara varado con su monoplaza, sin posibilidades de continuar.
Colapinto comenzó la sesión con neumáticos medios y posteriormente colocó los blandos, aunque no consiguió meterse entre los diez mejores.
Sobre el cierre de la actividad, Lewis Hamilton sufrió una pérdida de potencia en su Ferrari y quedó fuera de pista, lo que motivó la implementación del auto de seguridad virtual.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido en ambos entrenamientos, escoltado por su compañero de equipo, el británico George Russell.
Colapinto buscará mejorar su rendimiento este sábado, cuando se dispute la clasificación de la penúltima fecha del campeonato en el circuito internacional de Lusail.
Cómo sigue la actividad en Qatar
- Sábado 28 de noviembre, a las 15: clasificación.
- Domingo 29 de noviembre, a las 13: carrera.
Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.
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