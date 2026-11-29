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Cipolletti goleó a Sarmiento y espera por Olimpo o Douglas Haig en la final del Federal A
El conjunto rionegrino se impuso por 4 a 0 en La Visera de Cemento, con goles de dos exjugadores de Villa Mitre, y quedó a un paso del ascenso a la Primera Nacional.
Cipolletti se convirtió este domingo en el primer finalista de la Reválida del Torneo Federal A, tras golear por 4 a 0 a Sarmiento de La Banda, en la revancha de las semifinales. El conjunto rionegrino enfrentará al ganador de la serie entre Olimpo y Douglas Haig de Pergamino por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
El albinegro, que había igualado sin goles en el encuentro de ida disputado en Santiago del Estero, contaba con ventaja deportiva, aunque terminó resolviendo la clasificación con una contundente victoria ante su público.
Según publicó el diario Río Negro, los dirigidos por Fabián Enríquez generaron numerosas situaciones de peligro durante la primera etapa, pero recién consiguieron abrir el marcador a los 47 minutos, cuando Nicolás Peralta aprovechó un rebote del arquero visitante para establecer el 1 a 0.
A los siete minutos del complemento, Brandon Obregón amplió la diferencia con un cabezazo, mientras que a los 22 Víctor Manchafico, otro exjugador de Villa Mitre, convirtió de penal el tercer tanto.
La infracción que derivó en el penal también provocó la expulsión de Axel Ochoa, por decisión del árbitro puntaltense Fernando Marcos.
Finalmente, a los 33 minutos del segundo tiempo, Nicolás Trejo sentenció la goleada con un remate de zurda.
La definición por el ascenso
Cipolletti tendrá una nueva oportunidad de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino, luego de haber perdido la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa.
Independientemente de quién sea su próximo rival, el conjunto patagónico disputará el primer encuentro de la final como visitante y definirá la serie en La Visera de Cemento.
A diferencia de las anteriores instancias eliminatorias, en la definición por el ascenso ninguno de los equipos contará con ventaja deportiva.
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