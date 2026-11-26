Deportes
Olimpo ya tiene horario y árbitro para la revancha ante Douglas Haig por el Federal A
El aurinegro recibirá al conjunto de Pergamino este domingo, desde las 20, en el Roberto Carminatti.
Olimpo ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso frente a Douglas Haig de Pergamino, correspondiente a la revancha de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.
El encuentro se disputará este domingo, desde las 20, en el estadio Roberto Carminatti, con el arbitraje de Matías Ezequiel Billone Carpio, de Córdoba.
Estará acompañado por Joaquín Badano, de Saladillo, y Matías Ezequiel Balmaceda, de Río Tercero, como asistentes, mientras que Franco David Morón, de General Pico, será el cuarto árbitro.
El conjunto dirigido por Carlos Mungo llega después de igualar 2 a 2 en Pergamino, con dos goles de Braian Guille, el segundo de ellos en tiempo de descuento.
Gracias a la ventaja deportiva, Olimpo avanzará a la final con una victoria o un empate, mientras que Douglas Haig estará obligado a ganar para continuar en la competencia.
La otra semifinal también se resolverá el domingo. Cipolletti recibirá a Sarmiento de La Banda desde las 17, en La Visera de Cemento, con Fernando Omar Marcos, de Bahía Blanca, como árbitro principal.
El juez estará acompañado por Carlos Javier Viglietti, Emiliano Nicolás Bustos y Ulises Jerónimo.
Esa serie terminó 0 a 0 en Santiago del Estero, por lo que Cipolletti también cuenta con ventaja deportiva y podrá clasificarse con una nueva igualdad.
Los ganadores de ambos cruces disputarán la final de la Reválida, que entregará el segundo ascenso a la Primera Nacional.
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