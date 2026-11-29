La cantidad de personas endeudadas en la provincia de Buenos Aires alcanzó los 7.718.528 en septiembre de 2026, casi 600.000 más que en abril. Del total, 3.993.828 son mujeres y 3.724.700 son hombres, aunque estos últimos concentran un monto de deuda superior.

Según publicó agencia DIB, los datos surgen de una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que utiliza registros de la Central de Deudores del Banco Central para elaborar el Mapa de la Deuda.

Si bien la cantidad de mujeres endeudadas supera en un 7,23% a la de los varones, el dinero que deben en conjunto es un 21,8% menor. El estudio vincula esta diferencia con las desigualdades laborales y salariales. Según el Indec, durante el segundo trimestre del año la brecha de ingresos fue del 26,8%.

También existen diferencias en las fuentes de financiamiento: las mujeres tienen menor participación en la banca privada y los préstamos prendarios, pero mayor presencia en entidades públicas, cooperativas, mutuales, plataformas financieras digitales y tarjetas no bancarias.

La situación en los municipios bonaerenses

En 128 de los 135 municipios de la provincia hay más mujeres endeudadas que hombres.

Entre los distritos con mayores diferencias aparecen General Lavalle (30,6%), General Madariaga (27,5%), Rauch (23,2%), General Viamonte y Monte Hermoso (21,3%).

En la región también sobresale Patagones, con una diferencia del 19%, mientras que Coronel Rosales forma parte de los siete municipios donde los hombres endeudados son mayoría, con una brecha del 1,1%.

La brecha aumenta con la edad

Otro aspecto que revela el estudio es que las diferencias se profundizan entre las personas de mayor edad.

Mientras que entre los menores de 25 años las cifras son similares, en la población de entre 46 y 60 años las mujeres endeudadas superan en un 4,5% a los hombres. La diferencia aumenta al 22,7% después de esa edad y alcanza el 43,3% entre los mayores de 75 años.