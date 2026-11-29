Rosario Central se clasificó este domingo a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, tras superar por 3 a 2 en la definición por penales a Barracas Central, luego de un entretenido encuentro que terminó igualado 2 a 2 en el Gigante de Arroyito.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón comenzó en desventaja a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Orsini conectó de cabeza un centro de Rodrigo Insúa para adelantar a la visita.

La reacción del elenco rosarino llegó a los 34 minutos, con una jugada fortuita: tras un centro de Ángel Di María, Jaminton Campaz remató y la pelota impactó en la espalda de Agustín Sández antes de ingresar al arco defendido por Marcelo Miño.

A los 21 minutos del complemento, tal como publica TyC, Gastón Ávila puso en ventaja al Canalla con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Di María.

Cuando parecía que Rosario Central se encaminaba hacia la clasificación, Iván Tapia estableció la igualdad a los 43 minutos del segundo tiempo y obligó a disputar el alargue.

Durante los 30 minutos adicionales, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, aunque ninguno consiguió modificar el marcador.

Finalmente, Rosario Central se impuso por 3 a 2 en la tanda de penales y quedó entre los cuatro mejores equipos del campeonato argentino, a un paso de la final.