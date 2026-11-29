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Semana de la Discapacidad en Bahía: el cronograma completo de actividades
Hasta el próximo viernes se desarrollarán propuestas artísticas, deportivas, recreativas y de capacitación destinadas a promover la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.
Bahía Blanca celebra desde este domingo 29 de noviembre y hasta el viernes 4 de diciembre la Semana de la Discapacidad 2026, con una serie de actividades organizadas por el Municipio junto a distintas instituciones de la ciudad.
Las iniciativas se enmarcan en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, con el propósito de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la autonomía en los distintos ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales.
Las propuestas son coordinadas por la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio y buscan visibilizar y remover los obstáculos que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.
El cronograma incluye actividades deportivas, expresiones artísticas, capacitaciones, encuentros recreativos y la inauguración de un nuevo Punto Inclusivo en Villa Rosas.
Cronograma completo de actividades
Domingo 29 de noviembre
- 9:30, Arcada del Parque de Mayo: experiencia sensorial, carrera y caminata bajo el lema «Donde cerramos los ojos y abrimos el corazón». Participan Santa Rita Taller Protegido y Centro de Día, Rotary Almafuerte Deportes y Valores y el Instituto del Deporte municipal.
Lunes 30 de noviembre
- 17:30, Plaza Payró (Alsina 499): «El arte como derecho. Los derechos en movimiento», una propuesta para compartir expresiones artísticas y promover el ejercicio de los derechos. Participan Fundación Lazos Bahía Blanca, el Centro de Educación de Adultos y el Centro de Educación Física.
Martes 1 de diciembre
- 10:00, Venezuela 1890, Villa Rosas: inauguración del Punto Inclusivo Vínculo con Animales, con una intervención de Los Chopen.
- 19:00, Chocolate Disco (Fuerte Argentino 891): «Subí el volumen», presentación de las agendas 2027. Participan el Centro Comunitario e Inclusivo Amaneceres Bahía Blanca, Fundación Lazos y el Instituto Cultural municipal.
Jueves 3 de diciembre
- 14:30, Sala Berge Vilá (Colón 80): charla de capacitación «Medicina con Ciencia y Conciencia», centrada en la perspectiva de discapacidad en el acceso a la salud. Participa el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un espacio cedido por Cultura y Extensión de la UNS.
- 20:00, Edificio Rosa del Campus Palihue: «Paisajes danzados», muestra de composiciones espontáneas a cargo de Pulsiones Danza UNS.
Viernes 4 de diciembre
- 9:00, Honorable Concejo Deliberante (Sarmiento 12): reunión mensual del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- 12:00, Plaza Rivadavia: intervención de visibilización a cargo del Observatorio.
- De 17:00 a 18:30, DUBA (Parque Independencia): encuentro recreativo, deportivo y de fútbol para personas con discapacidad, organizado por el Instituto del Deporte municipal y DUBA.
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