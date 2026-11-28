Comercial y Olimpo protagonizarán este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada en la Liga del Sur, cuando disputen la Final Anual de la Primera División B, que determinará el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol local.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, que será escenario neutral de la definición entre los campeones de los dos torneos del año. El árbitro será Lucas De Dios.

Comercial llega a esta instancia después de adjudicarse el Apertura, mientras que Olimpo consiguió el Clausura y se ganó el derecho de disputar el encuentro decisivo.

El ganador ascenderá directamente a Primera A para la temporada 2027, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad de subir de categoría a través de la Promoción frente a Sporting.

La final se disputará a partido único y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos, el ascenso se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Cómo será el ingreso de los hinchas

La organización confirmó que ambas parcialidades podrán asistir al encuentro, aunque tendrán accesos y sectores diferenciados.

Los simpatizantes de Olimpo ingresarán por avenida Alem y ocuparán la tribuna ubicada sobre calle Trelew.

Por su parte, los hinchas de Comercial accederán por calle 12 de Octubre y se ubicarán en la tribuna de calle San Juan.