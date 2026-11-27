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El Gobierno buscará revertir en el Senado el aumento de las partidas para las universidades
El eje de negociación será el artículo 11, que fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos.
A pocas horas de haber obtenido la media sanción en Diputados del Presupuesto 2027, en el Gobierno evaluaban la “vía política” como la opción elegida para solucionar el incremento de las partidas universitarias que la oposición logró aprobar durante la votación en particular del proyecto en la Cámara baja.
Se buscará revertir el capítulo en el Senado”, señaló una alta fuente de Casa Rosada sobre el próximo paso que dará la ley de leyes tras su aprobación en Diputados. El objetivo máximo de Balcarce 50 es evitar cualquier aprobación que atente contra el déficit fiscal.
El eje de negociación será el artículo 11, que quedó encapsulado en el capítulo 2 del Presupuesto 2027, y que fija el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos. A esa cifra se llegó después de que un amplio sector de la oposición rechazara el artículo que fijaba las partidas para las universidades nacionales e impuso reemplazarlo por otro que elevara esos recursos de $7,3 a $11 billones. La votación la ganó por amplio margen: 136 a favor, 111 en contra y cuatro abstenciones.
“El tema se va a charlar en la mesa política del martes”, adelantó una fuente que suele participar de ese cónclave en el que semanalmente se abordan la agenda y estrategia legislativa.
“Se va a insistir en el Senado para modificar el artículo y después, si se logran esos cambios, se vuelve únicamente ese punto para su aprobación en Diputados”, describió otro de los consultados sobre el tema.
Fuente: La Nación
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