Por Leandro Grecco

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Luciano Vallejos tuvo un comienzo ideal en el Campeonato Estival 2026/27 de Midgets al quedarse este viernes con la final de la primera fecha del certamen, en una jornada en la que también se impuso en las dos instancias previas.

Vallejos completó las 8 vueltas de la carrera decisiva en 2m07s926, con una ventaja de 1s804 sobre Joaquín Andrade, mientras que Matías Sebastián Oyola completó el podio.

Roy Altamirano y Agustín Pérez Meler se ubicaron cuarto y quinto, respectivamente, seguidos por Esteban Mancini y Carlos Puccinelli.

El campeón defensor, Luciano Franchi, terminó en la octava colocación, por delante de Juan Cruz Rodríguez, Braian Dupont y Juan Todino. Por su parte, Gonzalo Brezina quedó clasificado en el último lugar, sin completar ninguna vuelta.

El ganador de la noche había comenzado su participación con un triunfo en la cuarta serie, con un registro de 1m19s447, y posteriormente se adjudicó la segunda semifinal, con un tiempo de 1m36s795.

Los otros vencedores de las semifinales fueron Juan Cruz Rodríguez, Juan Todino y Joaquín Andrade. Todino fue el más rápido de esa instancia, mientras que Braian Dupont había marcado el mejor registro entre las 10 series disputadas.

Clasificación de la final

Luciano Vallejos (2m07s926). Joaquín Andrade (2m09s730). Matías Sebastián Oyola (2m10s674). Roy Altamirano (2m11s462). Agustín Pérez Meler (2m12s095). Esteban Mancini (2m12s691). Carlos Puccinelli (2m13s710). Luciano Franchi (2m14s082). Juan Cruz Rodríguez (2m14s218). Braian Dupont (2m15s385). Juan Todino (2m15s711). Gonzalo Brezina (0 vueltas).

Los resultados de las semifinales

Semifinal 1° 2° 3° 1ª Juan Cruz Rodríguez Matías Sebastián Oyola Braian Dupont 2ª Luciano Vallejos Esteban Mancini Roy Altamirano 3ª Juan Todino Luciano Franchi Agustín Pérez Meler 4ª Joaquín Andrade Gonzalo Brezina Carlos Puccinelli

Los ganadores de las series