El presidente Javier Milei arribó anoche a Paraguay para desarrollar este jueves una intensa agenda de actividades oficiales que incluye una reunión bilateral con su par de ese país, Pedro Alliana, y un encuentro con representantes del sector empresarial.

El jefe de Estado viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, en lo que constituye su primera visita al país vecino desde el cambio de Gobierno, producido el pasado 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el Congreso paraguayo.

Milei será el primer mandatario extranjero en reunirse con Alliana desde su llegada a la Presidencia, en un contexto marcado por la crisis política e institucional que atravesó Paraguay durante las últimas semanas.

De acuerdo con la agenda difundida por la Casa Rosada, las actividades comenzarán a las 10:15 con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

A las 10:30 se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio de López, con honores militares y la presentación de las respectivas delegaciones.

Cinco minutos después tendrá lugar la reunión entre ambos presidentes, mientras que a las 11 se desarrollará un encuentro ampliado con funcionarios de los dos países. A las 11:45, los cancilleres brindarán una declaración ante la prensa.

Por la tarde, a las 15:30, Milei mantendrá una reunión con referentes del ámbito empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde ofrecerá un discurso.

Los temas centrales de la agenda bilateral

Entre los principales asuntos que abordarán ambos mandatarios se encuentran la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cooperación energética, la seguridad en las fronteras y el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La visita busca ratificar la continuidad de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambos países, considerados socios estratégicos dentro del Mercosur.

Cabe recordar que Milei mantuvo una comunicación telefónica con Alliana el pasado 13 de noviembre, oportunidad en la que le expresó su respaldo y manifestó la voluntad de profundizar los vínculos entre ambas naciones.

Como consecuencia de la extensión de su agenda internacional, el Presidente canceló su participación en el 13° Congreso de Economía Regional que se desarrollará este jueves en Corrientes. En su reemplazo, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará a cargo del cierre del evento.

Según el cronograma oficial, el regreso de Milei a Buenos Aires está previsto para este viernes a las 9.