Midgets: anuncian nuevo playoff por eliminación y con solo cuatro finalistas

Por Leandro Grecco

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El próximo Campeonato Estival de Midgets tendrá importantes modificaciones en su sistema de competencia, con un nuevo formato de playoff que incluirá eliminaciones cada dos fechas hasta llegar a una definición entre cuatro pilotos.

La Comisión Directiva del Club Midgistas del Sur, encabezada por su presidente Claudio Roth, anunció que la temporada 2026/27 comenzará el viernes 20 de noviembre y tendrá un total de 16 fechas, dos menos que en el campeonato anterior.

La principal novedad estará en la definición del título, que se disputará bajo un sistema de eliminación por rondas, conocido como Knockout, con el objetivo de mantener la expectativa hasta las últimas jornadas.

El certamen contará con una etapa regular de 10 fechas, al término de las cuales los 12 mejores pilotos del campeonato accederán al playoff, que se extenderá durante las seis competencias restantes.

La primera instancia se desarrollará en las fechas 11 y 12, con la participación de los 12 clasificados. Al finalizar esas dos jornadas, quedarán eliminados los cuatro corredores que hayan obtenido la menor cantidad de puntos, mientras que los ocho restantes continuarán en carrera por el título.

La segunda ronda comprenderá las fechas 13 y 14, con una modificación determinante: los ocho pilotos comenzarán nuevamente desde cero, sin arrastrar los puntos conseguidos anteriormente. Tras esas dos competencias, los cuatro participantes con menor puntaje quedarán eliminados.

De esta manera, solamente cuatro corredores llegarán a la definición del Campeonato Estival, que tendrá lugar en las fechas 15 y 16. Los finalistas también comenzarán esa instancia sin puntos acumulados y el campeón será quien obtenga la mayor sumatoria entre ambas jornadas.

El cambio representa una modificación importante respecto de la temporada 2025/26, que contó con 18 fechas, distribuidas en 12 de etapa regular y seis de playoff, con 18 pilotos clasificados a la instancia decisiva.

La nueva modalidad buscará darle mayor protagonismo a las últimas competencias, ya que los participantes deberán superar sucesivas eliminaciones y los puntos obtenidos en las rondas anteriores no tendrán incidencia en la definición final.

Otra de las novedades anunciadas está relacionada con la conformación de las divisiones Oro y Plata para el Campeonato Estival 2027/28, aunque en este caso se mantendrá el sistema de clasificación por méritos deportivos.

Según lo informado por la institución, el Grupo Oro estará integrado por 48 pilotos, de los cuales 38 surgirán de las mejores posiciones del Campeonato Estival 2026/27 y los otros 10 accederán mediante el Campeonato Invernal 2027.

De esta manera, los corredores que no consigan ubicarse entre los 38 mejores del próximo Estival tendrán una nueva oportunidad de ingresar a la máxima división a través de su rendimiento en el torneo de invierno.

Por su parte, el Grupo Plata estará conformado por el resto de los participantes, cuyos lugares se determinarán de acuerdo con el desempeño global obtenido en las competencias.

Por otra parte, desde la institución confirmaron que el domingo 15 de noviembre se realizará la presentación oficial del campeonato en las instalaciones del Club Midgistas del Sur. Una vez finalizada la actividad, se llevarán adelante pruebas libres para los pilotos.

También se anunció la designación de Lucas Fernández como comisario deportivo del Campeonato Estival 2026/27, quien estará a cargo de esa función durante la temporada.

Con estas modificaciones, el Midget bahiense se prepara para un nuevo verano de competencia, con menos fechas, un sistema de eliminación progresiva y una definición que concentrará la pelea por el campeonato en apenas cuatro protagonistas. Además, los pilotos tendrán en juego posiciones decisivas para integrar las divisiones de la temporada siguiente.

El calendario para la 2026/2027













