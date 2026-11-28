El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, realizó un balance de la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a su distrito, analizó el escenario electoral de cara a 2027 y manifestó su preocupación por las crecientes demandas sociales que deben afrontar los municipios en medio de la crisis económica.

En diálogo con La Brújula 24, el jefe comunal calificó como histórica la entrega de 120 viviendas y destacó el mecanismo de adjudicación mediante un sorteo público.

“Cada vez que el gobernador viene a nuestro distrito son buenas noticias para los vecinos. Esta visita fue muy particular, emotiva e histórica, porque se entregaron ni más ni menos que 120 viviendas”, expresó.

Garate también puso en valor los anuncios vinculados con la incorporación de maquinaria municipal y la inauguración de un salón de usos múltiples en un barrio que carecía de infraestructura comunitaria.

“En un contexto en el cual se ha parado la obra pública, que se puedan terminar y entregar viviendas es un gesto muy fuerte”, consideró.

Las definiciones políticas y el escenario electoral de 2027

Consultado sobre su posicionamiento dentro del peronismo y las discusiones en torno a las candidaturas para las próximas elecciones, Garate aseguró que su prioridad está puesta en la gestión municipal.

“Las definiciones políticas para mí quedan para 2027. Los intendentes tenemos que enfocarnos muchísimo en lo que está pasando en nuestras comunidades. Estamos terminando un año absolutamente complejo por la falta de recursos y el aumento de las necesidades de nuestros vecinos”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las discusiones internas y consideró que el peronismo debe elaborar una propuesta de gobierno antes de resolver quiénes serán sus candidatos.

“Nuestro espacio político a nivel nacional tiene que transformarse primero en alternativa y después decidir quiénes son los candidatos. Hoy no le estamos diciendo a la gente cómo le vamos a resolver los problemas que nos va a dejar este Gobierno nacional”, afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de actualizar las propuestas del peronismo y abandonar la idea de que las políticas implementadas en el pasado serán suficientes para responder a las demandas actuales.

“Las recetas del pasado o las cosas buenas que se hicieron en el pasado no pueden ser las que van a resolver los problemas que tenemos y los del futuro. Las demandas de la sociedad han cambiado”, señaló.

Entre los temas que deberían formar parte de esa discusión, mencionó el equilibrio fiscal, la transformación de los planes sociales en empleo registrado y una reforma laboral que contemple las nuevas modalidades de trabajo.

“Por supuesto que queremos equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”, remarcó.

Garate también pidió que los dirigentes con aspiraciones a gobernar la provincia de Buenos Aires incorporen a sus agendas las problemáticas del interior bonaerense, como el régimen de Zona Fría, la conectividad, el desarrollo industrial y la autonomía de los municipios.

“¿Cómo es posible que una persona de Tres Arroyos que vaya a Bahía Blanca al Hospital Penna tenga que salir a las 4 de la mañana porque no tenemos transporte público? Perdimos conectividad con Bahía Blanca, Tandil y Necochea”, ejemplificó.

Además, se manifestó a favor de implementar un sistema de coparticipación inversa, mediante el cual parte de los impuestos nacionales y provinciales permanezcan en los distritos donde se generan.

La crisis económica: más recursos para salud y asistencia social

Al momento de describir la situación que atraviesa Tres Arroyos, Garate reveló que su administración debió incrementar un 40% el presupuesto destinado al hospital municipal y triplicar la asistencia social.

“Hoy tengo 5 personas internadas en el hospital que necesitan prótesis y PAMI no se las da. ¿Dónde terminan manifestándose? Al intendente, al municipio, porque somos quienes la gente conoce”, explicó.

“Hemos tenido que triplicar la ayuda social porque a la gente le está costando muchísimo llegar a fin de mes. Estamos teniendo problemas con el pago de los servicios de electricidad y de gas”, agregó.

En materia económica, el intendente describió dos realidades contrapuestas en su distrito: mientras el parque industrial continúa expandiéndose con inversiones vinculadas principalmente al sector agroindustrial, el comercio atraviesa serias dificultades.

“Tenemos una situación comercial acuciante, donde hay cierre de comercios y pérdida de empleo. Estamos en un año que termina muy complicado y creo que el año que viene va a ser exactamente igual. No veo recuperación”, advirtió.

Las expectativas para la temporada de verano

Por último, Garate reconoció que la situación económica podría tener consecuencias sobre la actividad turística, aunque destacó los trabajos que lleva adelante el municipio para acondicionar los balnearios de Claromecó, Reta y Orense.

En ese sentido, explicó que este año comenzaron a implementar actividades de pretemporada con el objetivo de extender el movimiento turístico y atraer visitantes antes del inicio formal del verano.

“Hay que hacer un mayor esfuerzo para que el turismo, que es una fuente de ingresos indiscutible para muchos vecinos y comerciantes de Tres Arroyos y las localidades, nos permita recibir a quienes vienen de la mejor manera posible”, concluyó.