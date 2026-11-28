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Advierten que la inteligencia artificial complica el plan del Gobierno para evitar cortes de luz
La Secretaría de Energía estableció un mecanismo para incorporar nueva capacidad de generación eléctrica. Sin embargo, el crecimiento de los centros de datos a nivel mundial dificulta el plan.
El Gobierno nacional avanzó con una serie de medidas destinadas a reforzar el sistema eléctrico argentino y evitar los cortes de luz durante los períodos de mayor consumo, aunque las obras necesarias no estarían terminadas antes de 2028 o 2029.
A través de la Resolución 325/2026, la Secretaría de Energía estableció un mecanismo para contratar nuevos proyectos de generación térmica, energías renovables y almacenamiento mediante baterías, con acuerdos de entre 10 y 15 años.
El financiamiento estará a cargo de las distribuidoras y los grandes consumidores, por lo que parte de los costos terminará trasladándose a las tarifas que pagan los hogares y comercios.
Creamos el nuevo Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional con el objetivo de sumar potencia firme y reducir los cortes de luz. Se trata de convocatorias para incorporar proyectos de generación térmica, ciclos combinados, almacenamiento e híbridos renovables con baterías. https://t.co/XvFvKt0vFd— Secretaría de Energía (@Energia_Ar) November 27, 2026
El impacto de la inteligencia artificial
Según publicó Clarín, uno de los principales obstáculos que enfrenta la Argentina es la creciente demanda internacional de turbinas de gas para abastecer a los centros de datos vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial.
La expansión de empresas como Microsoft, Meta y SpaceX provocó una fuerte presión sobre los fabricantes de estos equipos, algunos de los cuales tienen comprometida su producción hasta 2032.
Esta situación encarece las inversiones y dificulta la ejecución de nuevos proyectos energéticos en distintos países, entre ellos la Argentina.
Una obra clave para el sur bonaerense
En paralelo, el Ejecutivo introdujo modificaciones en la licitación denominada AMBA I, destinada a ampliar la infraestructura de transporte eléctrico y facilitar el traslado de la energía generada en la Patagonia, el Comahue y el sur de la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal y el conurbano.
La inversión prevista oscila entre los 800 y los 1.600 millones de dólares y será afrontada por los usuarios a través de las facturas de electricidad.
La apertura de ofertas está prevista para el 14 de diciembre, aunque el Gobierno analiza postergarla hasta mediados de enero.
Advierten que la inteligencia artificial complica el plan del Gobierno para evitar cortes de luz
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