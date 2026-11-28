Espectáculos
Los 100 años de Mirtha Legrand: hermetismo e incertidumbre en torno al festejo televisivo
En medio de las dudas sobre la continuidad de la conductora en El Trece, cómo están las negociaciones y del interés de Telefe por incorporarla a su programación.
A poco menos de 3 meses de que Mirtha Legrand cumpla 100 años, crece la incertidumbre en torno a los festejos y a la continuidad de la histórica conductora en El Trece.
Las versiones sobre su futuro televisivo cobraron fuerza luego de que la diva no apareciera en una campaña promocional del canal para anunciar sus transmisiones en 4K.
En el programa PrimiciasYa, que se emite por América TV, Marina Calabró dio a conocer un mensaje proveniente del entorno de Mirtha que dejó al descubierto el malestar con las autoridades de la señal.
La periodista reveló que Nacho Viale, nieto de la conductora y responsable de la productora StoryLab, analiza la posibilidad de trasladar sus programas a otros canales.
En ese contexto, también quedó en duda la realización de un programa especial por el centenario de la diva, previsto para febrero de 2027.
“El cumpleaños de Mirtha no es de El Trece”, indicaba el mensaje que compartió Calabró, en el que se aseguraba que será la propia conductora quien evalúe las propuestas económicas y las condiciones ofrecidas por las distintas señales.
Por otra parte, trascendió que Telefe estaría interesado en incorporar tanto a Mirtha Legrand como a Juana Viale y otras producciones de StoryLab.
Uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones con El Trece sería el pedido de la productora de contar con mayor espacio dentro de la programación del canal.
Por el momento, no hay una definición sobre el futuro televisivo de las conductoras ni sobre qué señal tendrá a su cargo la celebración de los 100 años de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.
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