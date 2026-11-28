Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comenzarán este sábado 28 de noviembre con dos encuentros que definirán a los primeros semifinalistas del certamen. La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Instituto y River, que se disputará en Córdoba desde las 22.

La Gloria llega a una instancia histórica. El conjunto cordobés nunca logró avanzar a semifinales, por lo que el partido ante River representa una oportunidad inédita para seguir haciendo historia en el torneo.

Antes, desde las 20, Vélez recibirá a Independiente en otro de los cruces de eliminación directa. Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán en una de las semifinales del campeonato.

Instituto, que finalizó como el mejor equipo de la Zona B, tendrá la ventaja de jugar en su estadio frente a River, que avanzó desde la Zona A.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa. Los asistentes serán Facundo Rodríguez y Miguel Savorani, mientras que Brian Ferreyra oficiará como cuarto árbitro. En el VAR estarán Lucas Novelli y Laura Fortunato.

Por su parte, el partido entre Vélez e Independiente será transmitido por TNT Sports. Facundo Tello será el árbitro principal, acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

Boca entra en escena el domingo

La actividad continuará el domingo 29 de noviembre con otros dos cruces decisivos.

Desde las 17, Rosario Central recibirá a Barracas Central en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y se podrá ver por ESPN Premium.

Más tarde, a las 20.30, Boca, uno de los principales candidatos al título, enfrentará a Gimnasia. El partido será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal.

El cronograma completo de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20.00: Vélez (3A) vs. Independiente (7A)

TV: TNT Sports

22.00: Instituto (1B) vs. River (4A)

TV: ESPN Premium

Domingo 29 de noviembre

17.00: Rosario Central (1B) vs. Barracas Central (4A)

TV: ESPN Premium

20.30: Boca (2A) vs. Gimnasia (3B)

TV: TNT Sports

Los ganadores de Vélez-Independiente e Instituto-River se enfrentarán en una de las semifinales, mientras que los vencedores de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia animarán la otra llave.

Fuente: La Voz