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Liniers y Alem pueden convertirse esta noche en los finalistas del básquet bahiense
Ambos equipos ganaron como visitantes en el inicio de las semifinales de la Liga Bahiense de Oro y buscarán cerrar sus respectivas series desde las 21.
La Liga Bahiense de Oro tendrá este jueves una jornada decisiva con la disputa de los segundos encuentros de las semifinales del segundo tramo de la temporada.
Liniers recibirá a Bahiense del Norte en el estadio Hernán Sagasti, mientras que Alem enfrentará a Pacífico en el Daniel Lacunza. Ambos partidos comenzarán a las 21.
Las dos series, que se disputan al mejor de tres encuentros, comenzaron con victorias visitantes, por lo que Liniers y Alem tendrán la posibilidad de asegurar su clasificación a la final ante su público.
Si ambos equipos repiten sus triunfos, avanzarán directamente a la definición del segundo tramo, que se jugará al mejor de cinco partidos.
En cambio, si Bahiense del Norte o Pacífico consiguen recuperarse e igualar sus respectivas series, será necesario disputar un tercer y definitivo encuentro el próximo lunes.
El ganador del segundo tramo deberá enfrentar posteriormente a Napostá en la Súper final, que se disputará al mejor de tres encuentros y determinará al campeón de la temporada.
El conjunto de la Avenida ya tiene asegurado su lugar en esa instancia por haberse adjudicado el primer tramo del campeonato.
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