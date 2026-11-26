La Liga Bahiense de Oro tendrá este jueves una jornada decisiva con la disputa de los segundos encuentros de las semifinales del segundo tramo de la temporada.

Liniers recibirá a Bahiense del Norte en el estadio Hernán Sagasti, mientras que Alem enfrentará a Pacífico en el Daniel Lacunza. Ambos partidos comenzarán a las 21.

Las dos series, que se disputan al mejor de tres encuentros, comenzaron con victorias visitantes, por lo que Liniers y Alem tendrán la posibilidad de asegurar su clasificación a la final ante su público.

Si ambos equipos repiten sus triunfos, avanzarán directamente a la definición del segundo tramo, que se jugará al mejor de cinco partidos.

En cambio, si Bahiense del Norte o Pacífico consiguen recuperarse e igualar sus respectivas series, será necesario disputar un tercer y definitivo encuentro el próximo lunes.

El ganador del segundo tramo deberá enfrentar posteriormente a Napostá en la Súper final, que se disputará al mejor de tres encuentros y determinará al campeón de la temporada.

El conjunto de la Avenida ya tiene asegurado su lugar en esa instancia por haberse adjudicado el primer tramo del campeonato.