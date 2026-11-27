El analista político Carlos Germano consideró que la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027 representa un importante triunfo legislativo para el Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que el escenario electoral presenta mayores dificultades para el oficialismo que a principios de año.

En su paso por los estudios de La Brújula 24, Germano ponderó el trabajo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y especialmente el de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, para conseguir los votos necesarios.

“Hubo tres votos radicales que eran más del no que del sí y los convenció. Ahí la muñeca de Patricia Bullrich jugó muy a favor”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó la capacidad de negociación de la exministra de Seguridad con los distintos espacios opositores y la importancia de que el Presidente haya recurrido a dirigentes con experiencia política para avanzar con sus iniciativas en el Congreso.

“La política es disenso y después es encuentro, consenso. Eso no es casta, es política que se da en todo el mundo”, manifestó.

El escenario electoral de Milei y el peso de la economía

Germano señaló que el panorama para el mandatario cambió considerablemente en los últimos meses, fundamentalmente por las dificultades económicas que atraviesa un sector de la población.

“Si la charla la hubiéramos tenido en el primer trimestre, te diría que estaba alfombrada la reelección de Milei. Hoy se encuentra con algunas espinas en el camino, las cuales tiene que ir esquivando para seguir siendo competitivo. Hoy, las encuestas en un escenario de segunda vuelta dan un resultado parejo, con una leve diferencia a favor de la oposición”, graficó.

Para el analista, existe una diferencia sustancial entre las demandas de la sociedad que llevaron al libertario a la Casa Rosada y las que marcarán la próxima contienda electoral.

“En 2023 la preocupación central era la economía y, dentro de la economía, el ítem más importante era la inflación. En 2027 la preocupación general sigue siendo la economía y el ítem más importante es el salario”, explicó.

También cuestionó algunas expresiones públicas de funcionarios nacionales y consideró que la falta de empatía frente a las dificultades cotidianas comienza a generar desgaste.

“El ‘no hay plata’ de principios de 2023, hoy es ‘no alcanza la plata’. Los que están haciendo el esfuerzo más grande son los sectores medios y medios bajos”, afirmó.

Las dificultades del peronismo

Consultado específicamente sobre el impacto de la suspensión de las PASO, Germano sostuvo que la medida beneficia al oficialismo en un contexto en el que el justicialismo todavía enfrenta dificultades para reorganizarse.

“El grave problema que está teniendo el peronismo es que no está hablando de futuro. Sigue planteando pasado”, expresó.

Al respecto, mencionó las dificultades de las personas de entre 25 y 40 años para acceder a una vivienda, afrontar el costo de un alquiler o desarrollar un proyecto de vida independiente.

Según su mirada, esas demandas no encuentran respuestas satisfactorias en el Gobierno nacional, pero tampoco propuestas alternativas por parte de la principal fuerza opositora.

“La política está más endogámica que nunca, pero el peronismo está mucho más encerrado en sí mismo”, sentenció.

Asimismo, planteó la necesidad de renovar sus liderazgos y cuestionó que los esfuerzos estén concentrados exclusivamente en alcanzar acuerdos internos.

“Si quiere seguir representando a un sector de la sociedad, tiene que generar nuevas caras, nuevos líderes. Seguir planteando la unidad a cualquier costo cada vez lo aleja más de la sociedad”, indicó.

La abstención electoral, otro motivo de preocupación

Otro de los aspectos que Germano consideró relevantes de cara a 2027 es el creciente distanciamiento de la ciudadanía respecto de la dirigencia política, que podría traducirse en una menor participación electoral.

“El desencantado con Milei no va a ir corriendo a votar a ningún peronista. Se puede quedar en la casa”, advirtió.

El especialista diferenció el enojo generalizado que predominaba entre los argentinos en 2023 del silencio que, según su interpretación, manifiesta actualmente una parte del electorado.

Finalmente, reivindicó la necesidad de recuperar el vínculo entre los representantes y la sociedad, con mayor predisposición al diálogo y explicaciones sobre el rumbo económico del país.

“El oído es más importante que la boca. Llega un momento en el que es necesario escuchar mucho y explicar mucho”, concluyó.

Germano brindará este viernes, a las 17, una charla en el Club Argentino, con entrada libre y gratuita.