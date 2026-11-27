Una de las campañas más recordadas de Olimpo en el fútbol argentino volvió a cobrar protagonismo este jueves, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Belgrano de Córdoba el trofeo correspondiente al Campeonato Regional de la temporada 1985/86.

El reconocimiento se produjo durante la Asamblea General Ordinaria que se desarrolló en la nueva sede de la entidad, en Pilar, donde Claudio “Chiqui” Tapia le entregó la copa al presidente del Pirata, Luis Fabián Artime.

La decisión se tomó luego de una revisión de los archivos de la AFA, en la que se constató que el club cordobés nunca había recibido el galardón por aquella consagración.

AFA entregó a #Belgrano el trofeo del Regional ‘86 🏆🇦🇷 El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, hizo entrega al Club Atlético #Belgrano, representado por el presidente Luis Fabián Artime, del trofeo correspondiente al Campeonato Regional de 1985/86. El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, clasificando a la liguilla Pre-Libertadores y convirtiéndose en el primer cordobés en conquistar un título nacional de #AFA. Leé la nota: https://t.co/J4WvAPOm6M — Belgrano (@Belgrano) November 26, 2026

La histórica campaña de Olimpo

El Campeonato Regional 1985/86 reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas y tuvo al conjunto bahiense como uno de sus grandes protagonistas.

Olimpo logró superar las distintas instancias de la competencia y se metió en la final, en la que debió enfrentar a un Belgrano que contaba entre sus figuras con Juan José López, Germán Martellotto y José Luis Villarreal.

El encuentro de ida se disputó el 13 de abril de 1986 en el estadio Roberto Carminatti, donde los cordobeses se impusieron por 3 a 1, con dos goles de Jota Jota López y el restante de Martellotto. Roberto Depietri convirtió para el aurinegro.

Una semana después, el 20 de abril, ante un Gigante de Alberdi colmado, Belgrano volvió a imponerse, esta vez por 3 a 2, y se consagró campeón invicto con un resultado global de 6 a 3.

Aquella edición fue la última del Torneo Regional y tuvo la particularidad de otorgarles a los 6 semifinalistas, entre ellos Olimpo, la clasificación a la Liguilla Pre-Libertadores.

Cuatro décadas después, la entrega del trofeo al conjunto cordobés permitió desempolvar el recuerdo de una campaña que ubicó al aurinegro entre los principales exponentes del fútbol del interior del país.