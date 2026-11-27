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No tires los rollos de papel higiénico: cómo convertirlos en un práctico organizador de escritorio
Con pocos materiales y sin gastar demasiado, es posible transformar los tubos de cartón en un accesorio útil para mantener el orden. El paso a paso para hacerlo en casa.
Los tubos de cartón que quedan después de utilizar el papel higiénico suelen terminar en la basura. Sin embargo, una sencilla técnica de reciclaje que se viralizó en las redes sociales permite darles una segunda vida y convertirlos en un práctico organizador de escritorio.
La propuesta consiste en aprovechar estos elementos para crear distintos compartimentos donde guardar lápices, lapiceras, marcadores y otros artículos de librería que habitualmente quedan dispersos sobre las mesas de trabajo.
Además de contribuir a la reducción de residuos, esta alternativa permite ahorrar dinero y diseñar un accesorio personalizado, de acuerdo con el espacio disponible y las necesidades de cada persona.
Qué materiales se necesitan
- Tubos de cartón de papel higiénico.
- Una caja de cartón.
- Cartón adicional para fabricar divisiones.
- Tijera o cúter.
- Silicona caliente.
- Pintura acrílica o en aerosol.
Cómo armar un organizador de escritorio, paso a paso
En primer lugar, se debe seleccionar una caja que tenga las dimensiones adecuadas para el lugar donde se instalará el organizador.
Luego, hay que distribuir los tubos en su interior y determinar qué objetos se colocarán en cada uno. También se pueden incorporar divisiones rectangulares para guardar elementos de mayor tamaño.
Una vez definida la distribución, se deben adherir todas las piezas con silicona caliente para evitar que se desplacen.
El último paso consiste en decorar la estructura con el color elegido. Para conseguir una mejor terminación, se recomienda aplicar dos manos de pintura y respetar los tiempos de secado.
De esta manera, según la propuesta difundida por Canal 26, es posible transformar materiales de descarte en un accesorio funcional tanto para el hogar como para la oficina, sin necesidad de tener experiencia en manualidades.
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