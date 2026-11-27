Noticias B
Inauguran el 41° Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio
La ceremonia se realizará este viernes a las 19:30. Se premiarán obras de pintura y escultura de artistas locales y regionales. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de diciembre.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca inaugurará este viernes la 41ª edición de su Salón Anual de Arte, una propuesta que reúne obras de artistas locales y regionales en las categorías pintura y escultura.
La ceremonia tendrá lugar a las 19:30 en la sede de la Bolsa de Comercio, ubicada en avenida Colón 2.
Durante el encuentro se entregarán los premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto de ambas categorías. Además, se distinguirán las menciones especiales y las obras seleccionadas para integrar la exposición.
Las producciones fueron evaluadas por un jurado conformado por los reconocidos artistas nacionales Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano.
Tras la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el viernes 11 de diciembre, de 17 a 20, con ingreso por avenida Colón 8.
Inauguran el 41° Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio
Colapinto terminó 12° en la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
Una nueva versión de Camila y los detalles del Bailando que conducirá Santiago del Moro
"El Gobierno se beneficia ampliamente sin PASO, pero una segunda vuelta favorecería a la oposición"
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Video: incendio y explosiones en pleno centro
-
Noticias B6 horas ago
Lo investigaban por robar bicicletas: terminó preso por vender cocaína
-
Noticias B20 horas ago
Tiene 15 años, amenazó de muerte a una mujer y terminó detenido
-
Destacada C4 horas ago
Cayó en un control vehicular con droga y casi $10 millones
-
Noticias A4 horas ago
Un motociclista casi cae al Canal Maldonado tras chocar a un auto
-
El Tiempo6 horas ago
Fuerte viento y una temperatura que sigue subiendo: a cuánto llegará la máxima
-
Noticias B16 horas ago
El ex Centro de Compras está en venta: qué proyectos se evalúan y cuál es el precio
-
Noticias B18 horas ago
Fallo histórico: confirman la condena al productor que mató 105 pingüinos