La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca inaugurará este viernes la 41ª edición de su Salón Anual de Arte, una propuesta que reúne obras de artistas locales y regionales en las categorías pintura y escultura.

La ceremonia tendrá lugar a las 19:30 en la sede de la Bolsa de Comercio, ubicada en avenida Colón 2.

Durante el encuentro se entregarán los premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto de ambas categorías. Además, se distinguirán las menciones especiales y las obras seleccionadas para integrar la exposición.

Las producciones fueron evaluadas por un jurado conformado por los reconocidos artistas nacionales Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano.

Tras la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el viernes 11 de diciembre, de 17 a 20, con ingreso por avenida Colón 8.