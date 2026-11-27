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El susto de Rocío Marengo en plena ruta y su furioso descargo: “Casi nos matamos”
La conductora bahiense rompió dos neumáticos de su vehículo tras pasar por un pozo y debió recurrir a la ayuda de su hermano. Cuestionó el estado de los caminos y reclamó respuestas a las autoridades.
Rocío Marengo vivió momentos de tensión mientras viajaba en su automóvil y, tras sufrir la rotura de dos neumáticos, realizó un contundente descargo en sus redes sociales por el mal estado de las rutas.
La conductora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde inicialmente se tomó el episodio con humor. Sin embargo, su preocupación aumentó cuando su hermano llegó para asistirla y le advirtió que los daños en el vehículo eran mayores de lo que imaginaba.
“Tengo el corazón parado del susto”, reconoció la mediática, quien en un primer momento creyó que solamente había sufrido la rotura de una cubierta.
Una vez que llegó a su casa, Marengo manifestó su indignación y apuntó directamente contra los responsables del mantenimiento vial.
“¿Qué onda Vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre”, expresó la bahiense, quien además aseguró que otro automovilista que circulaba detrás suyo sufrió un inconveniente similar.
Marengo cuestionó la falta de mantenimiento de los caminos y advirtió sobre el riesgo al que están expuestos quienes transitan diariamente por esos sectores.
Horas más tarde, agradeció los mensajes de preocupación que recibió de sus seguidores y volvió a reclamar que las autoridades, independientemente de su pertenencia política, se ocupen de garantizar la seguridad de quienes circulan por las rutas argentinas.
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