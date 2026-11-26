El Juzgado Federal de Azul hizo lugar a una medida cautelar con la que le exige al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que reincorpore a los trabajadores despedidos en medio de su proceso de reestructuración y suspenda las desincorporaciones.

El pedido ante la Justicia había sido realizado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida tendrá una vigencia de 60 días. El IOSFA tiene 48 horas para dar cumplimiento a la medida, que tiene validez nacional, por lo que incluye a los trabajadores de Punta Alta y Bahía, que recientemente habían manifestado su preocupación por el adelanto del cierre de las farmacias de esta obra social.

Según detalló ATE en un comunicado, el proceso judicial sigue su curso con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del DNU 1286 y la nulidad de la Disposición 709, que establecen la reestructuración de la obra social y el consecuente despido de trabajadores.

En diálogo con Radio Rosales, el secretario general de ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, confirmó el alcance nacional de la medida.

"Salió el dictamen judicial que estábamos esperando: la medida cautelar para más de 1.800 trabajadores en todo el país. Todo tiene que volver para atrás. Se aplica desde La Quiaca hasta Ushuaia, también a los de Puerto Belgrano", dijo.

Fuente: El Rosalenio / La Brújula 24