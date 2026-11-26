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Sube la temperatura luego de un amanecer de jueves prácticamente frío
El meteorólogo de La Brújula 24 anticipó un predominio del viento norte, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia
Tras un amanecer fresco, Bahía Blanca experimentará este jueves un rápido incremento de la temperatura que marcará el inicio de una sucesión de días calurosos, con los registros más elevados en lo que va de la primavera.
Según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, la jornada estará caracterizada por una importante amplitud térmica, impulsada fundamentalmente por la circulación del viento del sector norte y la escasa presencia de nubosidad.
“Vamos a tener mínimas relativamente bajas y máximas que van a ser relativamente elevadas durante la tarde de hoy”, explicó el especialista, quien anticipó que las marcas térmicas se ubicarán cerca de los 30 grados.
La tendencia ascendente se profundizará durante el viernes, cuando las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y 16 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar valores de entre 31 y 33 grados.
“Empezamos hoy con una racha de días consecutivos que serán relativamente cálidos o calurosos, en realidad, con estos valores que podemos llegar a alcanzar a lo largo de las próximas jornadas”, señaló De Benedictis.
En cuanto al viento, se mantendrá del sector norte, con intensidades moderadas de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Además, no se prevén precipitaciones durante este jueves ni el viernes.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se registrarán condiciones similares, con un pronunciado ascenso térmico, cielo mayormente despejado y ausencia de lluvias.
“Lo más destacado es el tema de las temperaturas, que serán los valores más elevados que estamos teniendo a lo largo de esta primavera”, concluyó el meteorólogo.
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