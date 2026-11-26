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Hugo Mazzacane pidió licencia en la ACTC y su hijo Gastón asumirá la presidencia
La entidad que fiscaliza la máxima categoría del automovilismo nacional confirmó que el dirigente se alejará temporalmente de sus funciones por cuestiones de salud.
La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) anunció en las últimas horas que Hugo Mazzacane solicitó licencia en su cargo como presidente de la entidad por motivos de salud y será reemplazado por su hijo Gastón.
La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles a través de un parte de prensa, en el que las autoridades informaron el inicio de los procedimientos institucionales correspondientes para concretar el traspaso de mando.
Gastón Mazzacane, quien se desempeña como vicepresidente primero de la ACTC, quedará al frente del organismo durante el período de ausencia de su padre.
“La Comisión Directiva tomó nota y actuará en consecuencia”, señalaron desde la institución. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de Hugo Mazzacane ni tampoco se precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de sus funciones.
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