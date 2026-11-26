La crisis del consumo continúa golpeando a los kioscos argentinos. En los últimos tres años cerraron más de 53.000 establecimientos y se perdieron unos 72.000 puestos de trabajo, según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

A fines de 2023 existían más de 120.000 comercios de este tipo en el país, mientras que actualmente quedan menos de 59.000. El deterioro del poder adquisitivo, la competencia del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de compra aparecen entre las principales causas.

Uno de los factores determinantes es la reducción del denominado “gasto hormiga”, vinculado con las compras impulsivas de golosinas, bebidas, cigarrillos y snacks. Estos productos fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la pérdida de ingresos de los consumidores.

Según la consultora Scentia, la canasta de productos impulsivos acumula una caída del 2,1% durante 2026. En tanto, los kioscos y comercios tradicionales registran una contracción del 2%, aunque octubre mostró una recuperación interanual del 1,6%.

Sin embargo, existe una excepción: los alfajores. NielsenIQ informó que esta categoría registra una expansión del 10% dentro del segmento de chocolates. El fenómeno estaría relacionado con consumidores que reemplazan comidas por alternativas más económicas.

Un estudio de la Universidad Católica Argentina reveló que el 61% de los trabajadores encuestados salteó alguna comida durante su jornada laboral por motivos económicos.

Actualmente, los argentinos consumen un promedio de 85 alfajores industriales por persona al año. Además, desde enero aparecieron unas 30 nuevas marcas en un mercado que el sector considera “siempre sobresaturado”.

Desde UKRA advierten que, sin una recuperación sostenida del consumo, podrían continuar los cierres. La mejora registrada en octubre todavía resulta insuficiente para revertir el deterioro acumulado.

Con información de Infobae