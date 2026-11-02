La UNS abre inscripciones para 2027: fechas y requisitos para las más de 60 carreras

La Universidad Nacional del Sur (UNS) abre este lunes 2 de noviembre las inscripciones para quienes quieran comenzar una carrera durante el primer cuatrimestre de 2027. El período para anotarse permanecerá habilitado hasta el 10 de diciembre y el trámite se realizará de manera online.

Según informó la institución, la oferta académica incluye más de 60 carreras gratuitas y presenciales, distribuidas en 17 departamentos académicos. Entre las alternativas disponibles se encuentran tecnicaturas universitarias, licenciaturas, profesorados e ingenierías en distintas áreas del conocimiento.

Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la universidad, www.uns.edu.ar/ingreso, donde podrán consultar las propuestas educativas, completar el procedimiento de inscripción y conocer los mecanismos de acompañamiento académico y administrativo. También se brinda información sobre la entrevista médica que realiza el Departamento de Sanidad.

Además, la UNS cuenta con un sistema de becas y subsidios destinado a estudiantes que necesitan asistencia económica. Los beneficios incluyen ayudas monetarias, pasajes de colectivo, alojamiento en residencias universitarias y acceso gratuito al comedor. Quienes se inscriban para el próximo ciclo lectivo podrán solicitar estas prestaciones en febrero de 2027.

Una de las novedades es la modificación del Programa de Apoyo a las Trayectorias Iniciales (ATI), que permite realizar las actividades de preparación a distancia, aunque los exámenes deberán rendirse presencialmente. La iniciativa busca facilitar el ingreso de estudiantes de la región y reducir los gastos de traslado de sus familias.

La inscripción para acceder al material virtual del ATI estará disponible hasta el 11 de diciembre. En tanto, entre el 11 y el 15 de ese mes se recibirán las solicitudes para rendir las evaluaciones presenciales, previstas para el 17 y 18 de diciembre, con horarios y espacios todavía por confirmar.

Por otra parte, los estudiantes podrán participar de actividades deportivas, culturales y de voluntariado, además de acceder a atención médica gratuita en distintas especialidades. La universidad también ofrece programas de intercambio internacional que permiten cursar un semestre en instituciones de América y Europa, con cobertura de gran parte de los gastos.

De esta manera, la UNS pone en marcha el proceso de ingreso para el próximo año, con una amplia oferta de formación universitaria y diferentes herramientas de acompañamiento para quienes decidan comenzar sus estudios superiores.