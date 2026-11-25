Una nueva gala de eliminación se vivió este martes en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe, y que tuvo como protagonista a Luciana Geuna, quien debió abandonar el certamen por decisión del jurado.

En esta oportunidad, los participantes que vestían el delantal negro tuvieron 60 minutos para elaborar un plato de libre elección, aunque con la obligación de incorporar un fondo oscuro de carne, una preparación que sirve como base para diferentes recetas.

Martín "Campi" Campilongo, Edith Hermida y Pablo Giralt fueron los primeros en asegurarse la continuidad en el programa tras conseguir buenas devoluciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Luciana llegó muy segura, pero la carne no terminó de convencer al jurado 🙃 🔥Mirá #MasterchefCelebrity ahora por Telefe con @wanditanara por @HBOMaxLat https://t.co/qe8efwqieL — Masterchef Celebrity Argentina (@MasterChefAR) November 25, 2026

Luego llegó el turno de Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth "La Negra" Vernaci, quienes también lograron superar el desafío.

La definición quedó entre Pablo Migliore, Grego Rossello, Julieta Poggio y Luciana Geuna. Tras salvar a los primeros 2, el jurado determinó que el risotto de hongos con ojo de bife que presentó la periodista no estuvo a la altura de las expectativas.

La emotiva despedida de Luciana Geuna

Entre lágrimas y visiblemente emocionada, la periodista agradeció la posibilidad de haber formado parte del ciclo y destacó el acompañamiento de su familia, sus compañeros y la producción.

"Me cuesta un poco hablar. Pero valoro mucho el haberme animado. Nunca dudé y lo disfruté mucho", expresó Geuna, según consignó Ciudad Magazine.

Una cocinera que dejó su huella en estas cocinas 🥺 🔥Mirá #MasterchefCelebrity ahora por Telefe con @wanditanara por @HBOMaxLat https://t.co/FpjbGg7r0e — Masterchef Celebrity Argentina (@MasterChefAR) November 25, 2026

Con su salida, ya son 7 los famosos que quedaron eliminados desde el inicio de la competencia. Anteriormente habían abandonado el reality Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo.

De esta manera, son 17 los participantes que continúan en carrera por convertirse en el próximo ganador de MasterChef Celebrity.