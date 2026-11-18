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El Gobierno oficializa aumento de 2,2% en prestaciones por discapacidad
La actualización corresponde a noviembre y alcanza a todos los servicios. La medida contempla nuevos valores para rehabilitación, transporte, educación especial y centros de día.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, correspondiente a noviembre de 2026. La actualización alcanza a todas las modalidades incluidas en el sistema nacional y toma como referencia la inflación de octubre.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial y firmada por su titular, Diego Pablo Masaragian.
El incremento se aplicará sobre los valores vigentes en octubre, que habían registrado una suba del 1,9%. De esta manera, los aranceles acumulan dos actualizaciones consecutivas determinadas por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La normativa establece que el aumento será uniforme para todas las prestaciones, sin diferencias entre las distintas modalidades de atención contempladas en el nomenclador nacional.
Entre los servicios alcanzados se encuentran la rehabilitación, el transporte, la educación especial, los centros de día, los hogares, las residencias, la estimulación temprana y los apoyos para la integración escolar.
Cuáles son los nuevos valores
Con la actualización correspondiente a noviembre, los principales aranceles quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Centro de día, jornada doble: $1.166.692,96 para la categoría A; $979.967,23 para la B y $746.193,92 para la C.
- Centro educativo terapéutico, jornada doble: $1.310.557,92 para la categoría A; $1.100.312,05 para la B y $839.377,84 para la C.
- Hogar permanente: $2.194.516,03 para la categoría A; $1.842.808 para la B y $1.465.570,71 para la C.
- Estimulación temprana: $439.719,68.
- Apoyo a la integración escolar: $801.937,24.
- Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.
- Transporte: $953,22 por kilómetro.
- Alimentación: $5.223,37.
También se modificaron los valores correspondientes a otras prestaciones. La formación laboral con jornada doble, en categoría A, pasó a $1.145.104,43, mientras que la escolaridad primaria bajo la misma modalidad alcanzó los $1.228.995,40.
Por su parte, el arancel de residencia permanente en categoría A se fijó en $1.429.302,41 y el correspondiente a hospital de día con jornada doble quedó en $1.113.666,92.
La resolución también mantiene un adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, en concepto de zona desfavorable.
Los nuevos importes corresponden a los valores reconocidos a los prestadores de servicios y constituyen una referencia para las obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás organismos responsables de financiar las coberturas.
En ese sentido, la actualización no representa un aumento directo de las pensiones que perciben las personas con discapacidad, sino una modificación de los montos destinados a financiar las prestaciones comprendidas en el sistema.
La disposición tampoco incorpora nuevos servicios ni modifica las condiciones de acceso a las coberturas previstas en la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad
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