Bahía Blanca tendrá este lunes 23 de noviembre una jornada con buenas condiciones meteorológicas, cielo entre algo y parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana predominará el sol, con temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar los 24 grados cerca del mediodía. Por la tarde se espera mayor presencia de nubes, aunque las probabilidades de precipitaciones se mantendrán bajas.

El viento soplará del sector sur durante buena parte de la tarde, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que hacia la noche rotará al este.

Para las últimas horas del lunes se anticipa una disminución de la nubosidad, con una temperatura cercana a los 17 grados y sin lluvias previstas.

En cuanto al martes, el SMN anticipa una jornada soleada, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 10 grados. Las condiciones de estabilidad se mantendrían durante el miércoles, cuando el termómetro volvería a alcanzar los 25 grados.

El pronóstico para Sierra de la Ventana y Monte Hermoso

En Sierra de la Ventana se espera un lunes con una temperatura máxima de 26 grados y buenas condiciones durante la mañana, aunque hacia las últimas horas de la tarde podrían registrarse chaparrones aislados. Para el martes se anticipa una mejora, con cielo despejado y una máxima de 23 grados.

Por su parte, Monte Hermoso tendrá un lunes mayormente soleado, con temperaturas entre los 13 y 22 grados y escasas probabilidades de precipitaciones. El martes continuará el buen tiempo en el balneario, con una máxima de 21 grados y cielo despejado.