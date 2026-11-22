Después de conquistar la Copa Sudamericana con una victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro, Boca emprende este domingo su regreso a la Argentina, con la satisfacción de haber sumado un nuevo título internacional, pero también con la necesidad de cambiar rápidamente el foco hacia el Torneo Clausura.

La delegación tenía previsto viajar durante la madrugada, aunque los planes debieron modificarse por la descompensación que sufrió Leandro Paredes después de la final disputada en Barranquilla. El mediocampista fue asistido y trasladado a una clínica para realizarle estudios por precaución, situación que llevó al plantel a pasar la noche en Colombia.

Los jugadores y el cuerpo técnico dejaron el hotel después del mediodía para trasladarse al aeropuerto. Desde allí partirán en un vuelo chárter hacia Buenos Aires, con llegada estimada a Ezeiza alrededor de las 22, siempre que no surjan inconvenientes. Por ahora, no hubo anuncios oficiales sobre posibles festejos con los hinchas.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá poco tiempo para celebrar la consagración, ya que el miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Será una nueva instancia de eliminación directa para un conjunto que buscará aprovechar el impulso anímico del título continental.

Una vez que la delegación llegue al país, los futbolistas tendrán descanso y no realizarán actividades durante el resto de la jornada. Los entrenamientos se retomarán el lunes en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico comenzará a preparar el compromiso frente al conjunto mendocino.

Así, entre la alegría por la conquista internacional y las exigencias del calendario, Boca deberá dar vuelta la página casi de inmediato. El objetivo será mantener el buen momento futbolístico y seguir avanzando en el campeonato local.

Con información de TN