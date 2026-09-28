Deportes
El Súper Turismo vibró con una nueva fecha en Viedma: quiénes fueron los ganadores
Facundo Vázquez y Martín Grenada subieron a lo más alto del podio en la Clase 1. En la única final de la categoría mayor celebró Fabricio Balogh.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
Una nueva fecha del Súper Turismo tuvo lugar el fin de semana en el Autódromo de Viedma, en lo que fue el ingreso al tramo final de la temporada, poniendo en juego puntos vitales para la definición de la temporada.
En la primera final de la Clase 1 se impuso Facundo Vázquez, escoltado por Martín Grenada y Rodrigo Avale. En la segunda, en tanto, el triunfo se lo adjudicó Grenada, relegando a Hernán Mayer y Bruno González.
En la divisional mayor, en tanto, la victoria en la competencia decisiva se la quedó Fabricio Balogh, viendo la bandera a cuadros antes que Mateo Piazza, Luciano Van Doorn, Gian Recchi y Gino Savioli.
El Súper Turismo vibró con una nueva fecha en Viedma: quiénes fueron los ganadores
Villa Mitre y La Armonía bajan el telón de la fecha en la Liga del Sur
Cada vez más cerca del record: Messi clavó un nuevo golazo de tiro libre
Norris dio marcha atrás y le pidió disculpas a Colapinto tras sus fuertes críticas
"No hay recesión": Milei defendió el rumbo económico y relativizó la caída de la actividad
Más Leídas
-
Noticias A14 horas ago
Un guardiacárcel de Villa Floresta fue detenido por circular en un auto robado
-
Noticias B24 horas ago
Apareció el hombre que era intensamente buscado desde el miércoles
-
Noticias B23 horas ago
Cayeron dos cordobeses acusados de robar en un comercio
-
Noticias B22 horas ago
Atacó a golpes a su pareja y a su hijo, los retuvo y amenazó con un martillo: fue detenido
-
Noticias B16 horas ago
Atraparon a tres adolescentes arrojando piedras contra cámaras de seguridad
-
Noticias B22 horas ago
En fotos: la Fiesta del Cubanito tuvo un sábado multitudinario y este domingo va por más
-
Deportes14 horas ago
Olimpo sacó ventaja en la serie ante Gimnasia de Chivilcoy
-
Noticias A13 horas ago
Cayó en un operativo un hombre que tenía pedido de captura por robo