El Súper Turismo vibró con una nueva fecha en Viedma: quiénes fueron los ganadores

Por Leandro Grecco

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Una nueva fecha del Súper Turismo tuvo lugar el fin de semana en el Autódromo de Viedma, en lo que fue el ingreso al tramo final de la temporada, poniendo en juego puntos vitales para la definición de la temporada.

En la primera final de la Clase 1 se impuso Facundo Vázquez, escoltado por Martín Grenada y Rodrigo Avale. En la segunda, en tanto, el triunfo se lo adjudicó Grenada, relegando a Hernán Mayer y Bruno González.

En la divisional mayor, en tanto, la victoria en la competencia decisiva se la quedó Fabricio Balogh, viendo la bandera a cuadros antes que Mateo Piazza, Luciano Van Doorn, Gian Recchi y Gino Savioli.