TN: el villalonguense Kreitz tuvo el mejor resultado del año y se ilusiona con lo que viene

El piloto de Villalonga Juan Eduardo Kreitz atraviesa su mejor momento de la temporada en la Clase 2 del Turismo Nacional, luego de conseguir un destacado quinto puesto en la décima fecha del campeonato, disputada el último fin de semana en el autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza.

A bordo del Peugeot 208 preparado por el equipo Antolín Competición, Kreitz consiguió uno de sus mejores resultados del año y avanzó hasta el 14° lugar de las posiciones generales, con 103 puntos.

La actuación representó una nueva señal de recuperación para el representante de la región, que había comenzado el campeonato con dificultades, pero logró mejorar progresivamente su rendimiento.

"Las últimas competencias fueron positivas para nosotros; quizás en Río Cuarto tuvimos un mejor funcionamiento, pero no pudimos reflejarlo en el resultado final dado que nos complicamos en el desarrollo de la serie", explicó el piloto en declaraciones difundidas por la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT).

Además, destacó el trabajo realizado por su equipo para mejorar el rendimiento del vehículo.

"El equipo trabajó sobre un eje nuevo y mejoró mucho el rendimiento del auto, lo cual sí quedó reflejado en la última fecha, terminando entre los diez primeros de la final", agregó.

Después de diez fechas disputadas, Kreitz consiguió sumar puntos en seis competencias y se mantiene entre los quince mejores pilotos del campeonato.

Con ese panorama, el villalonguense ya apunta a las últimas presentaciones de la temporada, especialmente al Gran Premio Coronación, que se disputará el 29 de noviembre en el autódromo Ciudad de Viedma.

"No dudo que en la carrera de Viedma tendremos un gran funcionamiento, no solo por ser el circuito más cercano a Villalonga, sino por el buen resultado que logramos allí el año pasado", aseguró.

El antecedente al que hace referencia es el sexto puesto conseguido el 15 de junio de 2025, en una competencia que tuvo como ganador a Nicolás Posco. Antes de llegar a Viedma, la categoría disputará su penúltima fecha el 1 de noviembre en Concordia, Entre Ríos.