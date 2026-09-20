TN: Kreitz fue el mejor de los de la "legión regional" en Río Cuarto

Por Leandro Grecco

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El Turismo Nacional completó este domingo su paso por el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, donde Juan Eduardo Kreitz, Braian Quevedo y Adrián Percaz representaron a la “legión regional” en las dos divisionales de la categoría.

En la Clase 2, Kreitz volvió a mostrarse competitivo con el Peugeot 208. El piloto de Villalonga había cerrado el sábado con el séptimo puesto en la clasificación general, dentro de un grupo que tuvo a Juan Ignacio Canela como el más veloz.

La jornada dominical resultó más complicada en la serie. Kreitz terminó 10° en la primera batería, ganada por Gastón Iansa, y debió afrontar la final desde una posición retrasada.

Allí consiguió recuperar terreno y cruzó la bandera a cuadros en el 12° puesto, convirtiéndose nuevamente en el mejor resultado de los representantes de la región durante el fin de semana.

La victoria de la Clase 2 quedó en poder de Gastón Iansa, quien dominó con el Chevrolet Onix en su regreso a la divisional. Valentino Quattrocchi terminó segundo y Juan Ignacio Canela completó el podio.

En la Clase 3, Braian Quevedo inició una nueva etapa deportiva con el Chevrolet Cruze de la estructura JT. El whitense había quedado 34° en la clasificación, pero comenzó a recuperar posiciones durante las series.

Quevedo largó 12° en la primera batería y avanzó hasta el noveno lugar, antes de continuar con su recuperación en la carrera principal. En la final terminó 22°, en una competencia con 34 participantes.

También regresó a la categoría Adrián Percaz. El villalonguense clasificó 29° con su Ford Focus y tuvo una buena actuación en su serie: largó décimo y avanzó hasta el séptimo puesto.

La final, sin embargo, no tuvo el mismo desenlace y Percaz quedó ubicado en la 33ª posición con tan solo siete giros completados.

La victoria en la divisional mayor fue para Julián Santero, quien aprovechó los problemas mecánicos de Lucas Vicino en la última vuelta. Vicino finalmente fue segundo y Leonel Pernía completó el podio.

Así, Kreitz volvió a cerrar dentro de los 12 mejores de la Clase 2, mientras que Quevedo mostró una recuperación importante en su estreno con el nuevo auto y Percaz dejó buenas sensaciones en la serie durante su regreso a la Clase 3.