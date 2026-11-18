El piloto bahiense Sebastián Pérez se prepara para regresar al Turismo Nacional (TN) Clase 2, luego de permanecer más de un año alejado de la actividad. Su retorno está previsto para el 28 y 29 de noviembre, cuando se dispute la última fecha del campeonato en el autódromo Ciudad de Viedma, en Río Negro.

Con ese objetivo, el pasado domingo realizó una jornada de pruebas en el circuito rionegrino, donde comenzó a evaluar el funcionamiento del nuevo Chevrolet Onix que utilizará en su regreso a la categoría.

Según informó la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), el ensayo se extendió durante seis horas, divididas en dos tandas, en las que el piloto y su equipo trabajaron sobre distintos aspectos del vehículo.

Las tareas incluyeron el asentamiento de discos y pastillas de frenos, además de una evaluación general del rendimiento del auto. El balance de la jornada fue positivo y permitió obtener información importante para completar su preparación.

Durante la prueba se utilizó el motor y la caja de velocidades del Chevrolet Onix con el que Pérez disputó su última competencia, el 7 de septiembre de 2025, durante la tercera edición del TN 200 Pilotos.

Mientras tanto, el equipo continúa trabajando en la preparación del motor de pruebas y en los detalles finales del nuevo vehículo.

El regreso tendrá un significado especial para Pérez, ya que se producirá en el mismo autódromo donde debutó en la Clase 2, el 6 de diciembre de 2015, cuando competía con un Chevrolet Corsa.

Desde entonces, el bahiense utilizó distintos modelos, entre ellos el Chevrolet Onix y el Toyota Etios, y consiguió su única victoria en la categoría el 28 de febrero de 2021, en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

Tras 14 competencias de ausencia, Pérez volverá a formar parte de la grilla en el Gran Premio Lotería de Río Negro, que cerrará la temporada 2026 del Turismo Nacional.