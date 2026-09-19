El aeropuerto de Bahía Blanca acumula más de 162 mil pasajeros movilizados en ocho meses

El aeropuerto de Bahía Blanca registró el paso de 162.314 pasajeros entre enero y agosto de este año, de acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La cifra representa un incremento del 6,5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 152.421.

Agosto cerró con 21.447 pasajeros, un 3,6% más que los 20.706 registrados durante julio. La comparación interanual también resultó positiva: el movimiento creció un 13,9% frente a agosto del año pasado, cuando habían pasado por la terminal 18.824 personas.

En cuanto a las operaciones aéreas, durante el último mes se contabilizaron 248 movimientos entre aterrizajes y despegues, apenas por encima de los 246 de julio. Frente a agosto de 2025, cuando se habían registrado 231, hubo un incremento del 7,4%.

El acumulado también se mantuvo por encima del año anterior. Entre enero y agosto se registraron 1.967 operaciones, contra 1.929 en igual período de 2025, lo que representa una suba del 2%.

La conexión entre Aeroparque y Bahía Blanca continuó concentrando la mayor parte del movimiento comercial de pasajeros. Durante agosto fueron transportadas 17.847 personas en esa ruta, un 1,3% menos que en julio, cuando se habían contabilizado 18.088. Sin embargo, el resultado fue un 5,7% superior al de agosto de 2025.

En el mismo mes se registraron 168 vuelos comerciales entre ambas terminales, frente a los 177 de julio. Los pasajeros de esa conexión representaron el 83,2% del total registrado en el aeropuerto bahiense durante agosto.