Detienen al "hombre de la barra de hierro" luego una pelea en la Terminal

Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Bahía Blanca, luego de que la Policía constatara que llevaba un cuchillo y una barra de hierro tras una pelea registrada en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

El procedimiento comenzó alrededor de 2.30, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre una confrontación entre varias personas en el playón de la estación.

A partir de las imágenes de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM), se estableció que los involucrados se habían retirado del lugar en dirección a la plaza Rosario Sur, en inmediaciones de calle Brown.

Con esa información, efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar a dos hombres en la intersección de Venezuela y Saavedra.

Durante la identificación, los policías descubrieron que Ricardo Rodríguez (30) llevaba un cuchillo tipo serrucho oculto a la altura de la cintura y una barra de hierro dentro de una mochila negra.

Ambos elementos fueron secuestrados y el sospechoso quedó detenido, que contempla la portación de armas en determinadas circunstancias. En el mismo procedimiento fue identificado otro hombre de 29 años que no contaba con documentación personal.

Tras comprobar que no llevaba elementos peligrosos, fue trasladado a una dependencia policial para establecer su identidad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera.