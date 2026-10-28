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El aeropuerto de Bahía Blanca acumula 183 mil pasajeros movilizados en nueve meses
La cifra creció un 6,1% en comparación con el mismo lapso del año pasado.
El aeropuerto de Bahía Blanca registró el paso de 183.543 pasajeros entre enero y septiembre de este año, de acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La cifra representa un incremento del 6,1% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 172.913.
Septiembre cerró con 21.229 pasajeros, un 1% menos que los 21.447 registrados durante agosto. Sin embargo, la comparación interanual resultó positiva: el movimiento creció un 3,6% frente al noveno mes del año pasado, cuando habían pasado por la terminal 20.492 personas.
En cuanto a las operaciones aéreas, durante septiembre se contabilizaron 260 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 4,8% más que los 248 de agosto. Frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 237, el incremento fue del 9,7%.
El acumulado también se mantuvo por encima del año anterior. Entre enero y septiembre se registraron 2.227 operaciones, contra 2.166 en igual período de 2025, lo que representa una suba del 2,8%.
La conexión entre Aeroparque y Bahía Blanca continuó concentrando la mayor parte del movimiento comercial de pasajeros. Durante septiembre fueron transportadas 18.517 personas en esa ruta, un 3,8% más que en agosto, cuando se habían contabilizado 17.847.
No obstante, esa conexión mostró una caída interanual del 3,6% respecto de septiembre de 2025, cuando había registrado 19.200 pasajeros. Su participación sobre el total de la terminal bahiense alcanzó el 87,2%.
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