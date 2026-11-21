El aeropuerto de Bahía Blanca registró 203.659 pasajeros entre enero y octubre de este año, un 4,1% más que en el mismo período de 2025, según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Pese al crecimiento acumulado, octubre mostró una caída tanto en la comparación mensual como interanual.

El acumulado de los primeros diez meses quedó 8.088 pasajeros por encima del mismo período del año pasado, que había cerrado con 195.571.

Sin embargo, durante el décimo mes del año pasaron por la terminal 20.116 personas, frente a las 22.658 contabilizadas en octubre de 2025, lo que representa una disminución del 11,2%. Respecto de septiembre, cuando se habían registrado 21.229 pasajeros, la baja fue del 5,2%.

En cuanto a las operaciones aéreas, octubre registró 253 movimientos entre aterrizajes y despegues, la misma cantidad que en ese mes de 2025. Frente a los 260 de septiembre, hubo una reducción del 2,7%.

Entre enero y octubre se contabilizaron 2.480 operaciones, contra 2.419 en igual período del año anterior. La diferencia equivale a un incremento del 2,5%.

La conexión entre Aeroparque y Bahía Blanca continuó concentrando la mayor parte del movimiento comercial, aunque también presentó una caída. Durante octubre transportó 14.803 pasajeros, un 20,1% menos que los 18.517 de septiembre.

La comparación interanual de esa ruta también resultó negativa: el descenso fue del 18,1% frente a las 18.083 personas registradas en octubre de 2025. Los pasajeros de esa conexión representaron el 73,6% del total de la terminal bahiense durante el último mes.

En ese trayecto se contabilizaron 160 vuelos comerciales, frente a los 186 de septiembre y los 176 de octubre del año pasado. Las cifras representan bajas del 14% mensual y del 9,1% interanual.