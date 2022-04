La columna de la Ubfal: el nuevo desafío de Mariana Fabbiani, lejos de la presión por el rating

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió esta mañana las principales novedades del mundo del espectáculo, poniendo el foco en la TV, donde otra vez con el fútbol de Copa Libertadores –con el partido de River– emparejó los números, siendo Telefé el que predominó en el prime-time con casi 13 puntos tanto para El Primero de Nosotros como para Masterchef Celebrity 3.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Serán ocho episodios, en un principio, para la plataforma de Star Plus, producida por Mandarina. Mariana Fabbiani comenzará a viajar dentro de dos meses, como adelantó Marina Calabró en radio Mitre, para darle imagen y contenido a un ciclo basado en entrevistas alrededor del mundo para hablar sobre moda. Jorge Lanata, que trabaja para la misma productora, agregó que la idea es que la moda pasó de moda y comentaron que Mariana mostrará lo que se llama out of fashion, tendencias creadas por los propios consumidores y que luego las grandes marcas comercializan basándose en lo que la gente elige: por ejemplo, preferir las zapatillas a los zapatos. Después de frustraciones varias en la televisión abierta, Mariana buscará otros caminos para seguir en el rumbo de la conducción y ahora tiene las posibilidades en las plataformas de desarrollar su trabajo sin las presiones del rating”.

“Después de la pandemia, de sus viajes a Francia para visitar a su hijo con todos los inconvenientes en tiempos de varados, Maru Botana disfruta hoy la alegría de compartir su vida con toda su familia. El hijo mayor de Maru, Agustín, ya tiene 23 años; Lucía 21, Matías tiene 19; Sofía nació dos años después, en el 2007 llegó Santiago. Juan Ignacio tiene 12 e Inés tiene 9 años. Hasta ahora la única que pinta para estar cerca de la profesión de su madre, ligada a los medios, es Sofía, quien con sus 16 años acaba de debutar como modelo”.

“La pareja está separada, pero celebró unida el cumpleaños de tres del nieto más pequeño de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Ramsés es hijo de Luis y Mia Flores Piran y es un inquieto rubio que hace las delicias de toda la familia y ya toca el piano (a su modo) con su famoso abuelo. Palito y Evangelina tienen siete nietos. Los tres de Sebastián, Dante, Palo y Helena. Benito, el hijo de Julieta; Bautista e India, hijos de Emanuel y Ramsés, hijo de Luis”.