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Turismo Pista: Alaux quinto y "la legión regional" cerró la temporada en Rafaela
El piloto de Pigüé fue el más destacado de los representantes de la zona. Perugini fue 19°. Fabi y Rey abandonaron prematuramente.
Por Leandro Grecco
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El Turismo Pista cerró este domingo su temporada 2026 en el Autódromo Ciudad de Rafaela, en Santa Fe, donde se disputó la décima y última fecha del campeonato. La jornada tuvo como principal protagonista de la legión regional a Emanuel Alaux, quien consiguió un destacado quinto puesto en la Clase 3.
El piloto de Pigüé completó una buena actuación al volante de su Toyota Etios. Después de finalizar quinto en su serie clasificatoria, logró mantenerse entre los principales protagonistas de la carrera y cruzó la bandera a cuadros en la quinta posición. La victoria quedó en manos de Franco De Benedictis, escoltado por Matías Canapino y Gastón Fontana.
En la Clase 1, los bahienses Juan Francisco Perugini y Gonzalo Fabi tuvieron suerte dispar. Perugini, con su Chevrolet Corsa, consiguió completar la competencia en el 19° puesto, mientras que Fabi, al volante de un Fiat Uno, debió abandonar cuando apenas se habían disputado dos vueltas. La carrera tuvo una definición electrizante, con Ignacio Espíndola como ganador, seguido por Martín Collodoro y Franco Abasciano.
Por su parte, Felipe Rey tampoco tuvo el cierre esperado en la Clase 2. El piloto de Guaminí, que había mostrado un buen rendimiento durante los entrenamientos del viernes, no pudo completar siquiera una vuelta en la competencia final. El triunfo fue para Juan Cruz Paulides, quien protagonizó una intensa lucha por la victoria y terminó imponiéndose sobre Lucas Yerobi y Matías Clapier.
La última fecha también dejó definidos los campeonatos de las tres divisionales. Joaquín Cortina se consagró campeón de la Clase 1, pese a finalizar 25° después de sufrir un incidente que lo obligó a pasar por boxes. En la Clase 2, Paulides coronó su temporada con una victoria que le permitió quedarse con el título.
Finalmente, Matías Canapino se consagró campeón de la Clase 3 al terminar segundo en Rafaela, detrás de De Benedictis. De esta manera, el Turismo Pista puso punto final a su calendario 2026, con Alaux como el representante regional mejor ubicado en la última jornada del año.
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