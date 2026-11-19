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Expertos revelan si conviene dejar en remojo los platos antes de lavarlos
Aunque es una práctica habitual en muchos hogares, no siempre resulta necesaria. Cuáles son los errores que deben evitarse para garantizar una limpieza adecuada.
Dejar los platos, ollas y cubiertos en remojo antes de lavarlos es una costumbre frecuente en las cocinas. Sin embargo, los especialistas advierten que esta práctica no siempre mejora la limpieza y que mantener los utensilios sumergidos durante varias horas puede resultar contraproducente.
Según publicó Infobae, el remojo puede ser útil para desprender restos de comida secos o adheridos, pero su efectividad depende del tipo de suciedad y del tiempo que los elementos permanezcan en contacto con el agua.
Noah Pinsonnault, analista de productos de cuidado del hogar consultado por la revista especializada Good Housekeeping, explicó que dejar los recipientes en agua durante unos minutos permite ablandar los residuos y facilita su eliminación sin necesidad de frotar excesivamente.
En cambio, cuando se trata de vasos, platos o cubiertos con restos leves de alimentos, lo recomendable es lavarlos directamente con agua tibia y detergente.
Cuántos minutos hay que dejar los platos en remojo
Los especialistas establecen distintos tiempos de remojo según el tipo de alimento que haya quedado adherido.
En el caso de restos de salsas, huevo u otras preparaciones que se hayan secado, entre 5 y 10 minutos suelen ser suficientes para facilitar su eliminación.
Cuando se trata de alimentos ricos en almidón, como pastas o avena, el tiempo puede extenderse entre 10 y 20 minutos, utilizando agua tibia y siempre después de que el recipiente se haya enfriado.
Sin embargo, dejar los utensilios sumergidos durante más de una hora generalmente no ofrece mejores resultados. Con el paso del tiempo, el agua pierde temperatura y pueden aparecer olores desagradables.
Por eso, la recomendación es recurrir al remojo únicamente cuando los residuos estén demasiado adheridos y realizar el lavado inmediatamente después.
Los riesgos de dejar la vajilla sucia durante horas
Otro aspecto importante es la higiene, especialmente cuando los utensilios estuvieron en contacto con alimentos crudos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que los platos, cubiertos, tablas de cortar y superficies utilizadas para manipular carne, pollo, pescado o huevos crudos deben lavarse cuidadosamente antes de volver a utilizarse.
Dejar estos elementos en remojo no elimina por sí solo los microorganismos ni reemplaza una limpieza adecuada con agua y detergente.
Además, utilizar utensilios que estuvieron en contacto con alimentos crudos para servir preparaciones cocidas, sin lavarlos previamente, puede provocar contaminación cruzada.
Qué pasa si se utiliza un lavavajillas
Las recomendaciones son diferentes cuando se utiliza un lavavajillas automático.
El programa ENERGY STAR, impulsado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aconseja retirar los restos grandes de comida antes de colocar los platos en el electrodoméstico, pero señala que no es necesario enjuagarlos previamente.
Esto se debe a que los equipos modernos están diseñados para eliminar la suciedad durante el ciclo de lavado, por lo que realizar un enjuague manual adicional puede incrementar innecesariamente el consumo de agua y energía.
En definitiva, dejar los platos en remojo puede facilitar la limpieza, pero no debe convertirse en una práctica automática. Para la vajilla con suciedad leve, lo más conveniente es lavarla directamente, mientras que los recipientes con alimentos adheridos pueden beneficiarse de unos pocos minutos en agua tibia.
La clave está en evitar que los restos de comida permanezcan durante horas en la pileta y garantizar siempre una limpieza completa antes de volver a utilizar los utensilios.
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