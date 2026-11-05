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Nueva Ley de Discapacidad consiguió dictamen y podría aprobarse el 19 de noviembre
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, establece un sistema permanente de financiamiento para las prestaciones y contempla la regularización de deudas con los prestadores.
El Senado dio este miércoles un paso importante para la aprobación de la nueva ley de Discapacidad, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en un plenario de comisiones. La iniciativa quedó en condiciones de llegar al recinto y el oficialismo pretende tratarla el próximo 19 de noviembre.
La propuesta, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados en octubre, busca reemplazar el actual régimen de emergencia por un esquema permanente de financiamiento, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
Según informó TN, el acuerdo se alcanzó durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.
Entre los principales cambios, el texto ratifica que las pensiones no contributivas por discapacidad serán compatibles con el empleo formal y podrán cobrarse junto con otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
También garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica, y establece que los recursos asignados anualmente por el Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Otro punto importante es la incorporación de un cronograma para regularizar las deudas acumuladas durante este año con los prestadores del sistema, uno de los principales reclamos del sector.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la iniciativa dispone que los titulares deberán recibir una notificación fehaciente y contarán con un plazo de 60 días para presentar su descargo, antes de que la autoridad competente revise cada situación.
Durante el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas. "Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema", sostuvo.
La legisladora también defendió la necesidad de fortalecer las auditorías y los mecanismos de fiscalización para prevenir irregularidades, aunque remarcó que las pensiones deben conservar su finalidad específica.
Por su parte, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que la propuesta no haya sido discutida previamente con las organizaciones vinculadas al sector y decidió no acompañar el dictamen.
Desde Unión por la Patria, Juliana Di Tullio también expresó críticas hacia la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad, pero anticipó su respaldo a la iniciativa para evitar que se interrumpa la protección legal vigente.
La intención del oficialismo es avanzar con la sanción definitiva el 19 de noviembre, antes del cierre del período ordinario previsto para el 30 de ese mes. De concretarse, el nuevo régimen reemplazaría la declaración de emergencia por un sistema de financiamiento permanente, con partidas específicas, controles y garantías para los beneficiarios.
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