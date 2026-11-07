Colapinto terminó 14° en la última práctica libre del GP de Brasil

Franco Colapinto completó la tercera práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y finalizó en el 14° puesto, en una sesión que tuvo a Max Verstappen como el más rápido. El argentino no consiguió mantener el nivel que había mostrado durante el viernes y terminó por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien se ubicó undécimo.

El pilarense comenzó la tanda con neumáticos medios y necesitó varias vueltas para mejorar sus registros. En su primera salida marcó 1m15s296 y luego consiguió bajar sus tiempos progresivamente. Durante la sesión también trabajó en distintas configuraciones del monoplaza y regresó a boxes para realizar ajustes antes de su último intento.

En el tramo final, Colapinto colocó neumáticos blandos y registró una vuelta de 1m12s925, que lo dejó en el 14° lugar. Gasly, con el mismo compuesto, consiguió un tiempo de 1m12s644 y terminó tres posiciones por delante del argentino. Verstappen lideró la práctica con 1m11s622, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas de Brasil

El viernes había dejado mejores sensaciones para el piloto argentino. En la primera práctica libre consiguió el noveno puesto, con un tiempo de 1m12s654, y en la segunda finalizó undécimo, luego de marcar 1m11s996. En ambas sesiones logró superar a Gasly, que había cedido su lugar al italiano Gabriele Mini durante el primer entrenamiento.

En la FP2, Colapinto mostró un buen rendimiento con neumáticos blandos y quedó a apenas cinco milésimas de Oliver Bearman, quien terminó décimo. Además, Alpine aprovechó la jornada para evaluar el comportamiento del auto con distintas cargas de combustible y realizar simulaciones de carrera.

Sin embargo, la última práctica dejó un panorama menos alentador. La diferencia con Gasly y los tiempos de los principales competidores obligarán al equipo francés a trabajar en la puesta a punto para intentar recuperar competitividad antes de la clasificación.

A qué hora es la clasificación y qué se espera para la carrera

La próxima actividad será la clasificación del Gran Premio de Brasil, prevista para este sábado a las 15 (hora argentina). Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine y avanzar lo máximo posible en las distintas instancias de la qualy para conseguir una buena posición de largada.

Fuente: Diario Popular