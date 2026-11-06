Colapinto terminó 11° en la segunda práctica del GP de Brasil y redondeó un viernes positivo

Franco Colapinto completó un primer día positivo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino terminó undécimo en la segunda práctica libre en el circuito de Interlagos y cerró la jornada con un balance competitivo, luego de haber conseguido el noveno puesto en la primera sesión.

Uno de los datos destacados de la tanda fue que Colapinto terminó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó 14°, con un registro de 1:12.109. El argentino marcó su mejor vuelta en 1:11.996, apenas 0.113 segundos más rápido que el francés.

La segunda práctica, que comenzó a las 16 de Argentina, tuvo a Andrea Kimi Antonelli como el más veloz. El piloto de Mercedes registró 1:10.763 y superó a Lando Norris, segundo a 0.253 segundos, y a Max Verstappen, tercero a 0.259.

Colapinto mejoró con neumáticos blandos

El argentino comenzó la sesión con neumáticos duros y marcó un primer tiempo de 1:13.873. En su séptima vuelta consiguió mejorar hasta 1:13.038, registro que lo ubicó momentáneamente en el décimo lugar.

Durante esa primera parte de la práctica, Gasly también avanzó en la clasificación y llegó a superar por 0.030 segundos a su compañero. Sin embargo, Colapinto recuperó terreno en la simulación de clasificación.

A las 16.28, el piloto de Alpine salió a pista con neumáticos blandos y consiguió una vuelta de 1:11.996, que lo llevó provisoriamente al octavo puesto. Poco después, Ollie Bearman lo desplazó al décimo lugar con un tiempo de 1:11.991, apenas cinco milésimas más rápido.

Finalmente, Colapinto quedó undécimo, a solo 0.005 segundos del británico de Haas y 0.012 por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que terminó 12° con 1:12.008.

En el tramo final, el argentino volvió a utilizar neumáticos duros para completar una tanda con ritmo de carrera. Su compañero Gasly también trabajó en esa configuración y concluyó la sesión tres posiciones detrás.

Antonelli lideró y Bortoleto fue la sorpresa

La segunda práctica tuvo a Kimi Antonelli al frente de la clasificación, con una vuelta de 1:10.763. Norris y Verstappen completaron los tres primeros puestos, mientras que George Russell también se mantuvo entre los protagonistas de la sesión.

La actuación de Gabriel Bortoleto fue otro de los puntos destacados. El piloto brasileño de Audi terminó séptimo, con un registro de 1:11.780, y se ubicó como el mejor del resto, por detrás de los principales equipos.

La jornada se desarrolló con 20 grados de temperatura ambiente, 37 grados en el asfalto y un 87% de humedad. Además, había riesgo de lluvia durante la actividad en Interlagos.

Cómo sigue la actividad en el GP de Brasil

La actividad continuará este sábado 7 de noviembre con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15.

El domingo 8 se disputará la carrera, a 71 vueltas, desde las 14 de Argentina. La transmisión podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ en Sudamérica, además de F1 TV.

Fuente: Cadena 3