Colapinto busca una buena clasificación en Brasil: a qué hora es y dónde verlo

Tras las prácticas libres, la Fórmula 1, con Kimi Antonelli como campeón mundial, la actividad continuará este sábado 7 de noviembre con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, mientras que a las 15 comenzará la clasificación, donde Franco Colapinto buscará conseguir una buena posición de largada para el Gran Premio de Brasil.

El argentino comenzó su actividad en Interlagos con un noveno puesto en las Prácticas Libres 1. Logró buen ritmo y su mejor vuelta la hizo con un tiempo de 1:14.832, pero culminó por detrás del joven Gabriele Mini, quien reemplazó a Pierre Gasly y terminó 7º.



Más tarde, en la Práctica Libre 2, el oriundo de Pilar finalizó en la 11° colocación. Marcó un tiempo de 1:11.996 con neumáticos blandos y quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien volvió a subirse al Alpine #10. La práctica quedó en manos del flamante campeón, quien fue escoltado por Norris y Verstappen.

F1, EN VIVO: cómo ver el GP de Brasil por TV

Todo el fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.También se puede ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.