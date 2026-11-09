Huracán sufrió una dura derrota ante Ferro de General Pico y deberá remontar en White

Huracán de Ingeniero White sufrió un duro golpe en su ilusión de seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur. El equipo dirigido por Mauro Brunelli perdió 3 a 0 frente a Ferro de General Pico, en condición de visitante, por el partido de ida de las semifinales de la Región Pampeana Bonaerense Sur.

El encuentro, disputado este domingo en el estadio Coloso de Barrio Talleres, comenzó cuesta arriba para el Globo. Apenas habían transcurrido 4 minutos cuando Mariano Meynier aprovechó una asistencia de Juan Ignacio Barrera y abrió el marcador para el conjunto pampeano.

La situación se complicó todavía más durante la primera etapa, cuando Fabián Dauwalder recibió la tarjeta roja directa y dejó a Huracán con 10 jugadores. La expulsión condicionó al equipo whitense, que debió afrontar todo el complemento en inferioridad numérica.

Ferro aprovechó esa ventaja y amplió rápidamente la diferencia. A los 7 minutos del segundo tiempo, Nicolás Genés marcó el segundo tanto con un remate desde afuera del área, mientras que Joel Piccinini estableció el 3 a 0 definitivo a los 23 minutos, con una definición cruzada.

Según detalló el portal especializado Ascenso del Interior, el conjunto pampeano dominó buena parte del encuentro, aunque Huracán también tuvo algunas aproximaciones, entre ellas una oportunidad de Agustín Seisdedos en el primer tiempo que fue contenida por el arquero local.

La revancha se disputará el próximo domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde el Globo necesitará una actuación muy diferente para mantener vivo su sueño de ascenso al Federal A.

El ganador de esta llave avanzará a la final regional, donde se enfrentará con el vencedor de la serie entre Racing de Olavarría y Deportivo Norte de Mar del Plata, que igualaron 1 a 1 en el primer partido.