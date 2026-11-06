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Colapinto vuelve a correr en Brasil: los horarios y el desafío de sumar puntos con Alpine
El piloto argentino buscará recuperarse de la sanción que sufrió en México. La actividad en Interlagos comenzará este viernes y culminará el domingo, a las 14
Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato mundial. El piloto argentino intentará volver a sumar puntos con Alpine en el circuito de Interlagos, en San Pablo, donde contará con un importante respaldo de los hinchas que viajaron desde nuestro país.
La actividad comenzará este viernes con las primeras 2 sesiones de entrenamientos libres, previstas para las 12.30 y las 16, respectivamente. El sábado habrá una tercera práctica a las 11.30, mientras que la clasificación se disputará desde las 15. La carrera principal está programada para el domingo a las 14, siempre en horario argentino.
El bonaerense llega a esta competencia después de una actuación destacada en el Gran Premio de México, donde había cruzado la meta en el octavo puesto. Sin embargo, una sanción de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla lo relegó a la decimoquinta posición y lo dejó sin unidades.
The most beautiful colors will be on @FranColapinto's helmet this weekend 💙💛💙 https://t.co/tyET9rfLy4— Boca Juniors (@BocaJrsEN_) November 6, 2026
Pese a ese contratiempo, Colapinto destacó el rendimiento que mostró su monoplaza y confía en mantener la evolución durante las últimas fechas de la temporada. En declaraciones difundidas por Alpine, sostuvo que el equipo había conseguido un buen ritmo en México y que el objetivo será repetir ese desempeño en Brasil.
La competencia tendrá un condimento especial por la cercanía con la Argentina y la presencia de numerosos simpatizantes en las tribunas. "Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos", expresó el piloto, quien manifestó su deseo de ofrecerles una buena actuación a quienes viajen para alentarlo.
El trazado brasileño también representa un desafío pendiente para Colapinto. En 2024, cuando competía con Williams, debió abandonar después de protagonizar un fuerte accidente bajo la lluvia. Un año más tarde, ya con Alpine, finalizó en el puesto 15, por lo que buscará mejorar sus antecedentes en esta tercera participación.
El Autódromo José Carlos Pace tiene una extensión de 4.309 metros, cuenta con importantes desniveles y se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj. La carrera del domingo se disputará a 71 vueltas, con una distancia total cercana a los 306 kilómetros.
En la previa, el argentino también realizó un balance de su temporada y valoró la evolución de Alpine. "El equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande", aseguró durante su contacto con la prensa, aunque reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar.
Toda la actividad del Gran Premio de Brasil podrá seguirse en vivo por Fox Sports y mediante la plataforma Disney+ Premium.
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