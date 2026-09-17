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Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad del Presupuesto: "No nos enteramos"
La jefa del bloque libertario en el Senado afirmó que las modificaciones incluidas en el proyecto no fueron discutidas en la mesa política del Gobierno. Advirtió que esa situación complica la relación con los bloques aliados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó este jueves su sorpresa por los cambios en materia de discapacidad que el Gobierno incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que las modificaciones no habían sido tratadas previamente en la mesa política oficialista.
“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz”, afirmó la senadora en declaraciones a Radio Rivadavia. Según explicó, el proyecto llegó al Congreso con modificaciones a la legislación sobre discapacidad que quienes participan de ese ámbito de coordinación política desconocían.
Bullrich fue todavía más explícita al referirse a la falta de información. “No nos enteramos, es la verdad”, sostuvo, y planteó que esa dinámica genera dificultades para quienes luego deben negociar los proyectos en el Congreso.
🔴 "ME SORPRENDIÓ QUE EL PRESUPUESTO LLEGUE CON LA INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LA LEY DE DISCAPACIDAD"— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) September 17, 2026
👉 La Senadora Nacional, Patricia Bullrich (@PatoBullrich ), habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre las modificaciones en el proyecto del sistema de prestaciones y… pic.twitter.com/NIFTxvPXRO
La exministra de Seguridad explicó que, cuando un jefe de bancada desconoce aspectos centrales de una iniciativa que después debe defender ante otros espacios, queda expuesto frente a sus interlocutores. “Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’”, señaló.
En ese sentido, advirtió que ese tipo de episodios “resiente un poco las relaciones” con los sectores que negocian con el oficialismo y consideró necesario corregir ese funcionamiento.
El planteo aparece en momentos en que Diputados discute alternativas para la situación del sector. Bullrich recordó que ya existían conversaciones entre representantes del oficialismo y de la oposición sobre cómo abordar la emergencia en discapacidad.
El proyecto de Presupuesto introduce una serie de modificaciones entre sus artículos 36 y 41. Entre ellas, vuelve a denominar Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral al beneficio y fija su monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, establece la incompatibilidad de esa prestación con empleos formales o la inscripción en los regímenes general o simplificado, lo que incluye a monotributistas. La propuesta elimina así la posibilidad prevista actualmente de conservar la pensión con ingresos laborales registrados de hasta dos salarios mínimos.
Otro de los cambios alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas. La iniciativa elimina los denominados “valores universales” y establece que cada financiador pueda determinar los aranceles en su relación con los prestadores. Para las prestaciones cubiertas por el Estado nacional, los valores serían definidos trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El proyecto también propone derogar distintos artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793, entre ellos disposiciones relacionadas con la cobertura médica de titulares de pensiones no contributivas y con el esquema de actualización de aranceles.
Bullrich aclaró que el Senado actuará como cámara revisora del Presupuesto y anticipó que esperará a conocer qué texto finalmente recibe después del tratamiento en Diputados. “Parece que está bastante peliaguda la discusión, esperemos cómo la ordenan”, concluyó.
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